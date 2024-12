Artesanato pernambucano ganha espaço em feiras de exposição na Colômbia e em Minas Gerais

A- A+

Nesta segunda (2), um grupo de oito artesãs pernambucanas viajou para Bogotá, pelo Programa Pernambuco Artesão. As artistas estão participando da Expoartesanías, feira de artesanato expoente na Colômbia e América Latina.

A Expoartesanías é realizada há 34 anos, tendo como objetivo promover o artesanato tradicional latino-americano.

Esta edição acontece entre os dias 4 e 17 de dezembro, e reserva um pavilhão em homenagem ao Brasil, convidado de honra da feira.

Além de Bogotá, o Programa também custeou a ida e estadia de dez artesãos na 35º Feira Nacional do Artesanato - Expominas, que acontece também nesta semana em Belo Horizonte.

Toda a ação é um fruto do convênio entre o Sebrae-PE e Governo do Estado, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — ADEPE, com objetivo de promover um intercâmbio cultural entre nações e culturas distintas.

Artistas

Entre as artistas que participam da Expoartesanías, na Colômbia, estão Ayla Guadalupe (Recife), conhecida pelos seus bordados; Cida Lima (Belo Jardim) é reconhecida pela cabeça em barro inspirada em ex-voto; a ceramista Dheny Santos (Tacunhaém); e a bonequeira Genilda Félix (Glória de Goitá).

Já em Belo Horizonte, estão os artesãos Janaína Barbosa (Caruaru), da arte popular em barro; Marcos Siqueira (Garanhuns), da escultura em madeira de tamboril; Edlene Costa (Lagoa do Carro), da tapeçaria bordada à mão; e Carmelita (Alagoinha), de vestuário e utilitários em renascença.

