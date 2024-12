Mostra Expectativa/Retrospectiva do Cinema da Fundação começa nesta quinta-feira (5)

A- A+

Mantendo uma tradição de final de ano, o Cinema da Fundação inicia nesta quinta-feira (5) uma maratona de 137 sessões, ao longo de 15 dias. Em sua 27ª edição, a Mostra Expectativa/Retrospectiva promete reunir os cinéfilos, mais uma vez, para recapitular quais foram os principais lançamentos de 2024 e adiantar o que está por vir em 2025.

Com exibições espalhadas pelas três salas do Cinema da Fundação no Recife (Derby, Museu e Porto), a programação segue até o dia 19 de dezembro. Batendo seu próprio recorde, a mostra reúne 67 produções, sendo 52 longas-metragens, 5 curtas e 10 videoclipes.



Entre os longas, há 27 reprises e 25 títulos ainda inéditos na Capital pernambucana. A novidade que abre a mostra é “Um Homem Diferente”, de Aaron Schimberg. O thriller psicológico traz Sebastian Stan na pele de um homem com uma deformidade no rosto, confirmando o bom momento do ator, que é cotado para o Oscar 2025 e estrelou recentemente “O Aprendiz”, também presente na mostra.

Outro destaque inédito é o francês “Misericórdia”, de Alain Guiraudie, que foi exibido em Cannes. O longa chegou a ser eleito pela Cahiers du Cinéma, uma das mais importantes revistas de crítica cinematográfica do mundo, como o Melhor Filme de 2024. A produção será exibida neste sábado, às 22h, seguida pelo provocativo e erótico “O Intruso”, de Bruce LaBruce.

A seleção de títulos que ainda não entraram em cartaz nos cinemas brasileiros está repleta de obras aclamadas em festivais ao redor do mundo. Dois exemplos são o japonês “Sol de inverno”, de Hiroshi Okuyama, aplaudido em Cannes e em Toronto, e o sul-coreano Hong

“Sang-Soo: As aventuras de uma francesa”, que conquistou o prêmio do júri em Berlim.

De maneira inédita e em parceria com a Diamond Filmes, a Mostra Expectativa/Retrospectiva promove uma Sessão Surpresa, com entrada gratuita. Encerrando a programação, às 20h30 do dia 19, será exibido em primeira mão e com exclusividade “um dos filmes mais esperados do início de 2025”, segundo a organização, que mantém o mistério sobre o título.

O cinema pernambucano mostra sua força e versatilidade com novos filmes que estão prestes a ganhar as telas. Marcelo Pedroso traz o documentário “Água Capital”, que aborda a crise hídrica no Recife. Já Camilo Cavalcante apresenta dois filmes: “O Palhaço de Cara Limpa” e “Rua da Aurora - Refúgio de Todos os Mundos”.

De Renata Pinheiro, “Lispectorante” é estrelado por Marcélia Cartaxo, que vive uma mulher em crise existencial e financeira. De volta ao Recife, ela passa a ver cenas fantásticas nas ruínas da casa onde morou Clarice Lispector. Outra cineasta pernambucana, Milena Times mostra seu primeiro longa, “Ainda não é Amanhã”.

A grade de programação abre espaço ainda para aqueles filmes que “fizeram a cabeça” do público ao longo deste ano. O Cinema da Fundação volta a exibir alguns dos longas mais comentados de 2024, como o chocante “A Substância”, o premiado suspense francês “Anatomia de Uma Queda” e “Ainda Estou Aqui”, escolhido para representar o Brasil na busca pelo Oscar.

Clássicos da cinematografia mundial também têm vez na mostra. Serão exibidas cópias restauradas e em versão 4K de “Paris,Texas”, de Wim Wenders; “Calígula: O Corte Final”, de Tinto Brass; “Os Educadores” (2004), de Hans Weingartner; e “Brincando nos Campos do Senhor”, de Hector Babenco.

Serviço:

27ª Mostra Expectativa/Retrospectiva

Quando: de hoje a 19 de dezembro

Onde: salas do Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Ingressos por R$ 14 e R$ 7 (meia-entrada)

Instagram: @cinemadafundacao

