A- A+

senna Laura Harrison, a jornalista da nova série sobre Ayrton Senna, realmente existiu? A série "Senna" busca se basear nos fatos reais da vida do piloto e reviver a trajetória de Ayrton, desde seus primeiros passos até o auge da Fórmula 1

Muitos fãs da Fórmula 1 estão fascinados com "Senna" (Netflix), a nova série que conta a história do piloto Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone.

Um dos personagens centrais é Laura Harrison, uma jornalista que critica Senna pelo seu estilo de pilotagem.

Por seu papel destacado na narrativa, muitos fãs se perguntam se Harrison realmente existiu e a quem ela faz referência.

Ao longo de seis capítulos, a produção apresenta o início da carreira do brasileiro e sua trajetória rumo ao estrelato, até sua trágica morte no Grande Prêmio de San Marino, em 1994.

A minissérie foi lançada em 29 de novembro na Netflix. Cada episódio tem aproximadamente 1 hora de duração, o que torna a produção ideal para maratonar em um final de semana.

Laura Harrison existiu?

A série "Senna" busca se basear nos fatos reais da vida do piloto. O objetivo foi criar um perfil que revivesse a trajetória de Ayrton, desde seus primeiros passos até o auge da Fórmula 1.

A produção não apenas se concentra nos triunfos esportivos do tricampeão, mas também explora suas relações pessoais, rivalidades e os momentos decisivos que marcaram sua vida dentro e fora das pistas.

Muitas pessoas têm curiosidade sobre os personagens representados e sua correspondência com a vida real. Em quase todos os casos, há uma base real, mas será que Laura Harrison existiu de fato?

A jornalista crítica do desempenho de Ayrton Senna, interpretada por Kaya Scodelario, não existiu na vida real.

Ela é uma personificação criada pelos roteiristas para representar todas as vozes que desaprovavam as atitudes do brasileiro ao volante.

Esse é um método comum no cinema, usado para sintetizar um sentimento coletivo ou ações não atribuídas a uma única pessoa.

Além disso, a personagem serve como um elo flexível entre as diferentes partes da história, enriquecendo a narrativa.

Por não estar atrelada à verdade factual, Laura Harrison permite que os roteiristas desenvolvam, por meio dela, elementos que contribuem para a narrativa geral do piloto.

De certa forma, ela também simboliza o poder do jornalismo na história de Ayrton Senna e na ascensão e queda dos pilotos na Fórmula 1.

O ícone da Fórmula 1

Ayrton Senna é considerado um dos maiores pilotos da história do automobilismo.

Nascido em São Paulo, Brasil, ele estreou na F1 em 1984, pela equipe Toleman, rapidamente chamando atenção por seu talento e determinação.

Durante sua carreira, Senna conquistou três campeonatos mundiais (1988, 1990 e 1991) com a McLaren.

Seu estilo agressivo e sua habilidade de extrair o máximo do carro, mesmo em condições adversas, conquistaram a admiração do mundo esportivo.

Senna também foi conhecido por sua rivalidade intensa com Alain Prost, com quem protagonizou alguns dos momentos mais polêmicos e memoráveis da F1.

Sua carreira terminou tragicamente em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1994, que tirou sua vida.

As causas exatas da colisão nunca foram determinadas pelas investigações realizadas tanto pelas autoridades italianas quanto pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Contudo, acredita-se que defeitos mecânicos possam ter contribuído para que Senna perdesse o controle do carro.

Veja também

SAÚDE Park Min-jae: ator de doramas sofre parada cardíaca e morre; entenda as causas do infarto em jovens