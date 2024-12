Festival The Town anuncia Green Day, Sex Pistols e Iggy Pop, três gerações do punk

A- A+

Três gerações do punk rock se encontrarão no Brasil para o festival The Town, em São Paulo. Na noite desta terça-feira (3), foi anunciado que a segunda edição do evento terá, no dia 7, as presenças, no palco Skyline, do grupo americano Green Day (grande nome do rock dos anos 1990, atração do festival-irmão, o Rock in Rio, em 2022) e dos ingleses Sex Pistols (iconoclastas do punk de 1976 e uma das bandas-símbolo do movimento). o The Town será realizado nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos)

No mesmo dia, no palco The One, a atração principal será o cantor americano Iggy Pop, de 77 anos, uma lenda da música, e um dos pais do punk, com o grupo Stooges, no fim dos anos 1960. Antes dele, no mesmo palco, quem se apresenta é a cantora baiana Pitty, um dos grandes nomes do rock nacional, que incorpora a estética e os princípios punks a um trabalho que vem desfrutando de muita popularidade ao longo dos últimos 20 anos.





Outro anúncio feito nesta terça-feira (3) é a venda do The Town Card, que será feita a partir do dia 20 de fevereiro. Equivalente a um ingresso de gramado, o Card permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up. Essa será a primeira oportunidade para o público geral garantir a presença na segunda edição do The Town.

Um dia de rock

Comemorando os 30 anos de seu disco mais bem-sucedido (“Dookie”) e o lançamento do vigoroso e elogiado “Saviors” (em janeiro deste ano), o Green Day vem ao The Town com um dos shows de rock mais esperados do ano, com o animado trio de cinquentões Billie Joe Armstrong (guitarra e voz), Mike Dirnt (baixo) e Tré Cool (bateria), juntos desde 1990.

Face mais bem-sucedida do revival do punk nos anos 1990 (reforçada pelo sucesso do álbum “American idiot”, de 2004), o grupo divide o palco com os Sex Pistols, a banda britânica que uniu sujeira, ultraje, provocação política e guitarras estridentes e mudou o jogo do rock com o disco “Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols”, de 1977.

Com uma trajetória inicial encerrada de forma trágica em 1979, diante da morte por overdose do baixista Sid Vicious, o grupo voltou em 1996 para a “Turnê do Lucro Indecente” (que passou inclusive pelo Brasil) e depois para mais alguns shows, em 2007 e 2008.

Em 2022, o vocalista e autor das letras, John Lydon, processou o restante do grupo para impedir que sua música fosse usada na série biográfica “Pistol”, baseada em um livro de memórias do guitarrista Steve Jones. Lydon perdeu o processo, acusou os companheiros de terem causado sua “ruína financeira” e se afastou do grupo, que agora segue com Jones, o baterista Paul Cook e o baixista Glen Matlock, tocando o LP que gravaram, “Never mind the bullocks”, só que com o cantor Frank Carter (que veio da banda punk inglesa Gallows).

The Town também será a oportunidade de os brasileiros reencontrarem uma das figuras mais reverenciadas da história do rock: James Newell Osterberg, mais conhecido como Iggy Pop: o cantor que em plenos anos da revolução hippie, do paz-e-amor, vislumbrou, com o grupo Stooges, um futuro barulhento, sensual e perigoso — e que levou sua performance a extremos, rolando no palco em cacos de vidro.





O cantor Iggy Pop, em show no México, em novembro de 2024 — Foto: AFP/Carl de Souza

Inspirador do punk (com os Stooges, com o qual voltaria ao disco e shows nos anos 2000) e do pós-punk (com o sombrio álbum “The idiot”, de 1997, produzido pelo amigo e admirador David Bowie), Iggy sobreviveu às drogas e a demais excessos, chegou a flertar com o jazz (no álbum “Préliminaires”, de 2009) e, de peito nu como de costume, seguiu fazendo rock até o seu álbum mais recente, “Every loser”, de 2023.

Além das quatro atrações, o festival confirmou para sua edição de 2025 a participação da estrela pop americana Katy Perry. Ela se apresenta no dia 14 de setembro.

