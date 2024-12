Carnaval 2025: Recife homenageia Elba Ramalho, Marron Brasileiro e Troça Abanadores do Arruda

A- A+

Os homenageados do Carnaval do Recife 2025 serão os artistas Elba Ramalho e Marron Brasileiro, além da Troça Abanadores do Arruda. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (2), para confirmar os tradicionais brinquedos da cultura popular como protagonistas na festa da capital pernambucana.

De acordo com o prefeito da capital, João Campos (PSB), a decisão veio para valorizar o papel dos artistas na disseminação da cultura pernambucana e nordestina Brasil afora.

“Homenagem importante, justa e merecida. É muito bom a gente ter um carnaval democrático, popular, acessível, e principalmente poder reconhecer as pessoas em vida", afirmou.

"Elba, que é uma grande voz feminina do frevo, do forró, da cultura nordestina, uma pernambucana de coração. Marron, um filho da Mustardinha, que aqui contou a sua história emocionante de como a gente tem grandes talentos na nossa terra, e os Abanadores do Arruda, uma entidade da cultura popular com 90 anos de história”, completou.



De acordo com a prefeitura, nos próximos dias, serão feitos mais anúncios sobre a festa. A expectativa é, inclusive, que o Carnaval no Recife tenha ainda mais dias em 2025 para a população e turistas que vierem à cidade entre o fim de fevereiro e início de março.

Elba Ramalho

Elba Ramalho, homenageada do Carnaval do Recife 2025. - Foto: Wesley D'Almeida/PCR

O destaque inicial vai para a cantora, compositora e multi-instrumentista Elba Ramalho. É claro também que a artista dispensa apresentações. Nascida na zona rural de Conceição, no Vale do Piancó, na Paraíba, ela é sinônimo da cultura nordestina. Estreou nos palcos primeiro como atriz, para, posteriormente, consagrar-se como cantora.

Ao longo de 50 anos de carreira, a artista gravou dezenas de discos, com milhões de cópias vendidas, e conquistou dois Grammy Latino. Os ritmos seguidos sempre foram tradicionais da cultura nordestina: nunca faltou forró, xote, baião e frevo no repertório da cantora.

“Estou em choque. Eu achei que era alguma outra coisa que ia acontecer! Que honra, muitíssimo obrigada. Fico muito feliz, e junto com Marron, que para mim é um cara maravilhoso. Realmente estou surpresa”, agradeceu Elba, que foi avisada da homenagem em chamada de vídeo com o prefeito.

Marron Brasileiro

Marron Brasileiro, homenageado do Carnaval do Recife 2025. - Foto: Reprodução/Facebook

Já Marron Brasileiro participou da cerimônia de anúncio. O artista é compositor de verdadeiros hinos que ditam todo Carnaval recifense, como Nas Ondas do Desejo", "É tanto Amor", "Galera do Brasil" e "Arreia a Lenha". Natural do bairro da Mustardinha, Zona Oeste da cidade, começou a carreira cantando em bares, até ganhar maior projeção como integrante de diversas banfas, como o Grupo Alcano e, mais tarde, Scorpions.

Marron também fundou a Versão Brasileira, banda que consagrou seu nome no topo das paradas e trios elétricos do Recife. Com tanta história escrita, no entanto, a homenagem no Momo recifense chega como uma grande conquista.

“Essa homenagem não é somente para mim. É para minha família, minha esposa e toda aquela gama de músicos que eu conheço de lá [a Mustardinha] e que não conseguiu, que sabem da luta que é sair da comunidade”, explicou.

Troça Abanadores do Arruda

A Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda (Abano) foi fundada em 1° de outubro de 1934, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife. No início, os fundadores Manoel João José Gonçalves de Santana e Amaro Santiago, foliões e sócios do Vassourinhas, batizaram a troça apenas como Abanadores. O "Arruda" viria a ser incorporado mais tarde, em 1937, quando José Gusmão assumiu a presidência da agremiação e transfere a sede para o bairro do Arruda.

Desfilando de Carnaval em Carnaval, as composições de José Constantino, integrante da diretoria desde 1984, capturam a essência do Momo pernambucano. Foi por essa combinação entre tradições e inovações que a Troça foi escolhida como uma das homenageadas.

“Em nome da presidente, agradecemos essa belíssima homenagem. São 90 anos de tradição e estamos muito felizes, surpresos e emocionados”, falou o representante do grupo, Alexandro Santos, presente na cerimônia de anúncio.

Veja também

EBC Rede de Comunicação Pública vive maior expansão da história