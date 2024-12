A- A+

Negociação Prefeitura do Recife realiza mutirão digital de negociação de dívidas para microempreendedores Podem participar da iniciativa as empresas do Simples Nacional (faturamento anual de até R$ 4,8 milhões)

Com condições disponíveis até 31 de dezembro, a Prefeitura do Recife realiza um mutirão digital para auxiliar microempreendedores da cidade no processo de negociação de dívidas.

O Desenrola Recife Pequenos Negócios está disponível no aplicativo Conecta Recife, no ícone Mutirão Desenrola Recife, ou no site da iniciativa, integrando todas as instituições financeiras aptas a negociar com os empreendedores.

Segundo a gestão municipal, as condições podem chegar a 96% de descontos na dívida, com parcelamento acessível. Podem participar do mutirão as empresas do Simples Nacional (faturamento anual de até R$ 4,8 milhões).

As condições são voltadas especialmente para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) que estão com dívidas bancárias até 22 de março de 2024.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio, a ação tem como objetivo incentivar o crescimento dos negócios na capital pernambucana, com um olhar especial aos pequenos empreendedores. Ela explicou como a iniciativa foi desenvolvida.

"Depois de um encontro com o Governo Federal para tratar dessa realidade dos negócios do Recife, reunimos todos os bancos, falamos da importância para a economia de ter essa faixa de empreendedores de volta à saúde financeira, pedimos a adesão e com condições positivas de negociação e recebemos esse retorno, com as instituições participando com a gente", destacou.

Em seguida, a Prefeitura criou o portal do mutirão. "Viabilizamos o link para o empreendedor consultar a situação do CNPJ no SPC/Serasa e, vendo a situação, o portal já disponibiliza os links de cada banco para que ele acesse o ambiente da instituição e negocie a melhor forma de pagamento da dívida", disse a secretária.

"Para fechar o suporte, estruturamos um time para atender o empreendedor pelo whatsapp da Prefeitura no caso de quaisquer dúvidas no processo e também para direcionar o contato para o banco específico, caso seja uma dúvida relacionada à dívida", acrescentou Joana.

