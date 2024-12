A- A+

CINEMA De "Mufasa: O rei leão" a "O auto da Compadecida 2": veja estreias de dezembro nos cinemas Expectativa é de salas lotadas no final do ano

Dezembro chegou! E com ele cresce a expectativa para alguns dos principais lançamentos do ano. Com a previsão de salas lotadas, o mês verá a estreia de obras aguardadas como "Mufasa: O rei leão" e " O auto da compadecida 2".

Separamos abaixo os principais lançamentos de dezembro nos cinemas brasileiros:

05/12

"O Conde de Monte Cristo": Visto por aproximadamente 10 milhões de pessoas nos cinemas franceses, o longa de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte chega ao circuito após exibição no Festival Varilux do Cinema Francês.

"O senhor dos anéis — A guerra dos Rohirrim": Os fãs do universo de J.R.R Tolkien terão a oportunidade de matar um pouco da saudade com esta animação dirigida por Kenji Kamiyama.

"Os sonhos de Pepe": Documentário que acompanha José Mujica, ex-presidente do Uruguai, em suas viagens, compartilhando sua trajetória de vida, filosofia e sonhos.

12/12

"Kraven — O caçador": Mais nova empreitada do universo Marvel dentro da Sony. Aaron Taylor-Johnson interpreta o personagem principal, enquanto que Ariana DeBose, Russell Crowe e Alessandro Nivola integram o elenco.

"As polacas": Novo filme de João Jardim estrelado por Valentina Herszage e Caco Ciocler, o drama conta a história de imigrantes polonesas que chegavam ao Brasil durante a Primeira Guerra Mundial e acabavam exploradas no país.

"Queer": Aguardado romance de Luca Guadagino estrelado por Daniel Craig e Lesley Manville. Craig da vida a William Lee, um expatriado norte-americano na Cidade do México que passa seus dias quase completamente sozinho. Sua vida muda a partir do encontro com Eugene Allerton, um ex-soldado também expatriado.





19/12

"Mufasa: O rei leão": Prelúdio da clássica história de "O rei leão". Dirigido pelo cultuado Barry Jenkins, de "Moonlight", o longa retrata a juventude de Mufasa, que no futuro seria o pai de Simba.

25/12

"O auto da Compadecida 2": Aguardadíssima continuação de clássico dirigido por Guel Arraes no ano 2000. Matheus Nachtergaele e Selton Mello retornam aos papéis de João Grilo e Chicó.

"Sonic 3": O terceiro longa da saga "Sonic" chega aos cinemas no dia de Natal. Jim Carrey retorna na pele do vilão Dr. Robotnik.

