Cinema Filme de Kleber Mendonça Filho entra na lista de dez melhores do ano do "New York Times" Longa-metragem "Retratos Fantasmas", que estreou nos EUA em 2024, explora a história do Recife a partir do fim das salas de cinema de rua

O documentário "Retratos fantasmas" (2023), do diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, foi incluído na lista de melhores filmes lançados neste ano nos Estados Unidos elaborada por críticos de cinema do jornal americano "The New York Times".

Escolhido para representar o Brasil na última edição do Oscar, o longa-metragem explora a história do Recife (PE) a partir do fim das salas de cinema de rua que ditavam comportamentos na capital de Pernambuco.

Cotado para indicações de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (para Fernanda Torres) no Oscar do próximo ano, " Ainda estou aqui" (2024) não é citado no ranking, já que ainda não estreou no circuito comercial em salas dos EUA — o longa de Walter Salles terá uma semana de exibição em Nova York e Los Angeles a partir de 17 de janeiro, para ser elegível à maior premiação de Hollywood, antes de chegar aos cinemas do resto do país em 14 de fevereiro.

Sobre "Retratos fantasmas" — exibido fora de competição no Festival de Cannes, em 2023 —, a crítica Manohla Dargis, do "The New York Times", afirma que se trata de um "documentário emocionante, formalmente vibrante e intelectualmente estimulante".

A produção aparece em sexto lugar no ranking, à frente de títulos como "Furiosa: uma saga Mad Max" (2024), de George Miller, e "Megalópolis", de Francis Ford Coppola.

Melhores filmes de 2024

A seguir, confira a lista de melhores filmes de 2024 — lançados em cinemas dos Estados Unidos —, na visão da crítica Manohla Dargis, do "The New York Times":

"Tudo que imaginamos como luz" ("All we imagine as light"), de Payal Kapadia (Índia);"Ernie Gehr: Mechanical Magic", de Ernie Gehr (EUA);

"A verdadeira dor" ("A real pain"), de Jesse Eisenberg (EUA);

"Não esperes demasiado do fim do mundo" ("Do not expect too much from the end of the world"), de Radu Jude (Romênia);

"Dahomey", de Mati Diop (França);

"Retratos fantasmas" ("Pictures of ghosts"), de Kleber Mendonça Filho (Brasil)

"Furiosa: uma saga Mad Max" ('Furiosa: A Mad Max saga'), de George Miller (EUA);

"Megalopolis", de Francis Ford Coppola (EUA);

"Green Border", de Agnieszka Holland (Polônia);

"Here", de Bas Devos (Bélgica).

