Cinema "EGOT": Cynthia Erivo pode conquistar todos os maiores prêmios do entretenimento com "Wicked" Apenas 23 artistas conquistaram o título de "EGOT", dado aos premiados pelo Emmy, Grammy, Oscar, e Tony

Aos 37 anos, Cynthia Erivo já conquistou três dos principais prêmios do entretenimento, restando apenas um para que ela alcance um título renomado em Hollywood: EGOT.

A sigla é formada pelas iniciais das quatro principais premiações — são elas, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Filha de imigrantes, a atriz precisa apenas de um Oscar para fechar a coleção.

Como protagonista do musical "Wicked", de Jon M. Chue, e um dos filmes mais aguardados do ano, Cynthia está a um passo de se tornar um dos maiores nomes do ramo de entretenimento.

Ser uma EGOT não é um cenário distante para Cynthia. Ela é uma das maiores apostas das listas de possíveis indicados ao Oscar 2025, diante de sua performance como Elphaba, a Bruxa Má do Oeste.

Também considerada uma das grandes fashionistas de Hollwyood, Cynthia cantou ao vivo no set, mesmo ao longo de cenas em que estava suspensa no ar.

Baseado em um musical da Broadway de mesmo nome, "Wicked" bateu recordes de bilheteria desde sua estreia, em 21 de novembro, e já é o filme baseado em musical da Broadway mais visto até hoje.

Além de Cynthia, o longa também é estrelado por Ariana Grande, como Glinda.

EG...T

A um Oscar de distância do selo EGOT, Cynthia Erivo já venceu os prêmios Emmy, Grammy e Tony por atuações nos palcos, na TV, e no cinema.

O primeiro prêmio dos três foi um Tony Award — premiação do teatro —, em 2016, na categoria de Melhor Atriz por seu trabalho como Celie, no musical "A Cor Púrpura".

Em 2017, ela levou o Grammy — premiação da música —, na categoria de Melhor Álbum de Teatro Musical pelo mesmo papel.

Ainda naquele ano, ela recebeu um Daytime Emmy Award — premiação da televisão diurna dos EUA —, pela performance do elenco da peça no programa de TV Today Show.

Em 2020, Cynthia foi indicada a duas categorias no Oscar, Melhor Atriz e Melhor Canção, pelo filme "Harriet".

Como protagonista do longa, ela interpretou Harriet Tubman, uma importante abolicionista americana. Na ocasião, ela se tornou uma das únicas artistas a serem indicadas por atuação e música na história da premiação.

Além dela, apenas Lady Gaga e Mary J. Blige conquistaram tal feito.

Estrada dos tijolos amarelos

Queer, bissexual, e filha de nigerianos, Cynthia caminhou por uma longa estrada até chegar a Oz, para protagonizar uma das maiores produções do ano.

Nascida em Londres, sua mãe era enfermeira, e o pai abandonou a família quando ela tinha 16 anos.

Na juventude, ela estudou psicologia musical na University of East London, mas abandonou o curso ao ser selecionada para a Royal Academy of Dramatic Art, uma das mais prestigiadas escolas de interpretação do Reino Unido.

