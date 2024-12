Diamante marquise: conheça a história do anel de noivado de Selena Gomez; 'é a pedra do momento'

A- A+

Ao anunciar seu noivado com o produtor Benny Blanco, a cantora Selena Gomez compartilhou nas redes sociais fotos de seu anel, decorado com um diamante marquise (um corte alongado, que deixa as extremidades da pedra pontiagudas e os lados curvados, lembrando o formato de um barco). Os fãs da cantora souberam de imediato que Blanco acertara na escolha.

Na canção “Good for you”, de 2015, ela já anunciava: “I’m on my marquise dimonds, I’m a marquise diamond/ Could even make that Tiffany jealous” (Eu estou usando meus diamantes marquise/ Eu sou um diamante maquise/ Poderia até deixar aquela Tiffany com inveja). “Aquela Tiffany” é a joalheria famosa, diga-se.

Num vídeo, a cantora exibiu o anel e contou: “Eu disse sim para isso! É tão lindo”. Selena já havia usado joias em público que faziam referência ao namoro com Blanco, como um anel Jacquie Aiche que ostentava a letra B.



De volta ao diamante marquise: diz a lenda que o corte data do século XVIII e criado por ordem do rei francês Luís XV, que queria que a joia lembrasse o formato de seus lábios.

Ao jornal americano The New York Times, a joalheira Jade Trau afirmou que o corte é ideal para uma pessoa “artística e aventureira, que dança ao som da própria música e deseja algo diferente e que se destaque”. A joalheira disse ainda que o corte tem se torando cada vez mais popular. “É a pedra do momento”, afirmou. “Por um lado, tem um ar contemporâneo; por outro, parece uma folha, é orgânico e natural”.

Segundo o jornal americano, um anel de diamante marquise custa entre US$ 200 mil e US$ 1 milhão. Jade Trau estima que o diamante de Selena tenha cerca de quatro quilates tenha custado entre US$ 150 mil e US$ 200 mil.

A joalheira Cathy Waterman, que já criou peças para Taylor Swift, disse ao NY Times que o anel de Selena não é “comum” e que Blanco deve ter pensado muito antes de escolhê-lo. “É um anel que reflete os sentimentos dele por ela”, afirmou Waterman.

