A- A+

ÍNDIA Indiano com dívida de R$ 30 mil e sete filhos encontra diamante de quase meio milhão de reais Raju Gond, indiano do estado de Madhya Pradesh, afirma que quitará os valores pendentes e investirá em educação para os filhos

O indiano Raju Gond cresceu ouvindo histórias contadas por seu pai e seus avós sobre pessoas que tiveram as vidas transformadas porque encontraram diamantes no solo.

Na quarta-feira, a sorte caiu sobre ele: ao lado do irmão, o homem de 40 anos desenterrou um diamante de 19,22 quilates que custa quase US$ 100 mil (cerca de R$ 563 mil na cotação atual). Endividado, ele afirmou que suas vidas "mudaram para sempre".

Gond, morador do distrito de Panna, estado indiano de Madhya Pradesh, contou à rede CNN que normalmente ganhava US$ 4 por dia, fazendo qualquer trabalho que surgisse no campo para sustentar sua família — seus pais, sua esposa, seus sete filhos, além das famílias de seu irmão e irmã mais novos.

Às vezes, ele também dirigia tratores para um fazendeiro rico. Mas as oportunidades de trabalho começaram a ficar escassas após a queda das monções há dois meses.

Estimulado pelas histórias, Gond também guardava um pouco de esperança. Há dez anos, ele arrendava terras para buscar pedras preciosas. Com o irmão mais novo, Rakesh, eles desembolsavam US$ 9,50 por dia para procurar ouro em um terreno de 64 m² do governo localizado em Krishina Kalyanpur.

O governo federal costuma alugar minas rasas para famílias que querem procurar pedras preciosas sob supervisão de autoridades locais, explicou Anupam Singh, examinador oficial de diamantes, à CNN. O governo cobra 11,5% de royalties por cada descoberta e um pequeno imposto. O restante do valor fica com a pessoa.

O processo para escavar é simples. Segundo Gond, basta "preencher um formulário, dar prova de identificação, fornecer fotos e pagar 800 rúpias (US$ 9,50) ao governo".

Foi nesse terreno de 64 m² que os irmãos encontraram o diamante. Gond disse à rede que seu coração começou a disparar enquanto tirava a areia da pedra preciosa. A cada toque, mais brilhante ela ficava.

— Ele brilhou espetacularmente. Eu soube que era um diamante naquele momento! — contou o homem à CNN, acrescentando que, em seguida, abraçou o irmão e eles começaram a pular de alegria.

Os irmãos montaram na bicicleta e voltaram correndo para casa para contar as boas novas aos familiares. Chegando lá, foram com a mãe até o Escritório Panna Diamante para que a pedra fosse avaliada. Singh, que foi o responsável pela avaliação, disse se tratar de um "diamante branco", estimado em US$ 95 mil.

O avaliador disse que o escritório aguardará que o valor de seu inventário ultrapasse US$ 360 mil antes de realizar um leilão. Depois, Gond receberá o pagamento. Singh disse que, agora, eles têm "diamantes que valem metade desse valor".

Os planos de Gond com o dinheiro são grandes:

— A primeira coisa que farei é pagar uma dívida de (US$6 mil). Então investiremos na educação de todas as crianças, construiremos casas, compraremos um pouco de terra e talvez um trator também — contou à CNN.

O distrito de Panna é conhecido por suas ricas reservas de diamante.

— Em 1961, alguém encontrou um diamante de 54,55 quilates, então em 2018 alguém encontrou um diamante de 42 quilates, e agora isso — explicou Singh à CNN, acrescentando que no início deste ano alguns diamantes menores também foram encontrados.

Nesta sexta-feira, os irmãos acordaram cedo e saíram mais uma vez para buscar diamantes. Gond está confiante que encontrarão mais.

— Quando terminarmos de procurar lá, podemos nos candidatar novamente para procurar diamantes em outro pedaço de terra — explicou.

Veja também

Educação Inscrições para o Prouni terminam nesta sexta-feira