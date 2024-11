A- A+

BIOGRAFIA Adriano Imperador usa colar de R$ 120 mil, com pedras de diamante e rubi, em lançamento de livro Biografia "Adriano: meu medo maior", foi lançada em uma livraria no Rio de Janeiro

Adriano Imperador não tem tirado do pescoço o colar que ele acredita ser uma espécie de amuleto. Na última quinta-feira (14), durante o lançamento da biografia "Adriano: meu medo maior", numa livraria na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá estava ele com a joia robusta e valiosa.



A peça criada pelo joalheiro e deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido pela alcunha de TH Joias (MDB-RJ), foi adquirida em 2015 por R$ 120 mil e é cravejada com 300 pedras de diamantes brancos e rubis, que compõem o desenho do nome dele e também a imagem da Igreja da Penha, perto da Vila Cruzeiro, comunidade onde o esportista nasceu.





À época em que arrematou a peça, Adriano estava desempregado, mas fez o pagamento à vista. Além do cordão pesado, o ex-jogador também usa um cordão menor, que leva o apelido "Didico", como ele gosta de ser chamado, e está avaliada em R$ 80 mil.



"Não deixe de sonhar. Um dia, você, com luta e com muita história, Deus abençoará", afirmou ele, num vídeo publicado no Instagram, enquanto seguia para o lançamento do livro, na última quinta-feira (14).

