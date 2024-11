Fliporto: primeiro dia da feira literária ocupa Mercado Eufrásio Barbosa

A- A+

A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) inaugurou sua programação, na tarde desta quinta-feira (14).Até o próximo domingo (17), a feira leva ao Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, Olinda, uma programação que conecta a literatura com linguagens como música, artes visuais e teatro.



Abrindo a feira literária, o sarau "Literatrupe" prestou homenagem a Miró da Muribeca e Chico Science, cantor e compositor que ajudou a criar manguebeat, um dos homenageados da edição ao lado do escritor Raimundo Carrero.

Em seguida, uma solenidade de abertura com reunindo o criador da Fliporto, Eduardo Côrtes; o escritor e coordenador da Fliporto, Antônio Campos, superintendente de Periódicos e Projetos Especiais da Cepe Editora, Mário Hélio e a acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira, que apresentou a primeira palestra do evento, intitulada "Os tempos que correm".

Após a palestra de abertura da acadêmica da ABL Rosiska Darcy de Oliveira, que também promoveu o lançamento da nova edição revista da Academia Brasileira de Letras, o homenageado Raimundo Carrero ministrou a palestra "A importância das festas literárias para a literatura brasileira contemporânea e a formação de novos autores", com mediação de Mário Hélio.

"Representa e honra a homenagem da minha geração. Antônio Campos é filho do escritor Maximiano Campos, que era um dos líderes da geração de 65. E, através dele, significa que é como se fosse a própria homenagem da geração para mim. A Fliporto abre a porta para a literatura, para a música, para o cinema e isso é importante para todos nós", destacou Raimundo Carrero.

Encerrando a programação deste primeiro dia, a DJ Vibra apresentou com releitura de músicas de Chico Science.

O escritor Raimundo Carrero ao lado do curador da Fliporto, Antônio Campos | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Sobre a Fliporto

Para participar das oficinas e conferências gartuitamente, basta acessar a plataforma Sympla o site da Fliporto, o "Fliporto em Movimento", que reúne a programação e outras informações sobre a feira no novocom atualizações sobre a feira e notícias relacionadas às literaturas brasileira e ibérica.

"Nós criamos a Fliporto em 2005, portanto, agora no ano de 2025 nós vamos fazer 20 anos que realizamos a festa. Não realizamos em alguns anos em função da pandemia, mas eu espero que esse retorno aqui em Olinda seja retorno triunfante e que a Fliporto chegue até as pessoas que vêm nos assistir e que tem a vida longa", disse o idealizador da Fliporto, Eduardo Côrtes.

"É um evento gratuito, você se inscreve no Sympla e no site da Fliporto e pode participar das palestras. No sábado teremos uma grande programação para as crianças nos jardins aqui do Mercado Eufrates Barbosa. Estamos com uma estrutura de segurança, temos médico,ambulância, bombeiro civil. Estamos organizados e preparados para receber o público aqui para ver um pouco de literatura, artes plásticas gastronomia nessa cidade tão bonita que é Olinda", detalha Antônio Campos, curador da Fliporto.

Artes integradas

A Fliporto 2024 abriga uma exposição coletiva de artes plásticas, com 40 artistas de Olinda. Durante os dias da festa literária, haverá conferências, palestras, diálogos, lançamentos e autógrafos de livros, além de peças de teatro, exposições e circuito gastronômico.



As artes visuais e a gastronomia se integram à Fliporto através do festival Olinda das Artes, que acontecerá paralelamente, com mais de 100 ateliês e restaurantes da Cidade Alta abertos nos quatro dias do evento, e deverá seguir permanente na programação cultural de Olinda, acontecendo uma vez por mês.

Confira a programação completa da Fliporto:

Quinta-feira 14/11

14h - Literatrupe abrindo a Fliporto - Sarau em homenagem a Chico Science e Miró da Muribeca

15h - Conferência de abertura "Tempos que correm" - Rosiska Darcy (escritora e membra da ABL), com mediação de Antônio Campos / Lançamento da nova edição revista da Academia Brasileira de Letras, coordenada pela acadêmica (no espaço da Livraria do Jardim na Fliporto)

17h - Raimundo Carrero, com mediação de Mário Helio: "A importância das festas literárias para a literatura brasileira contemporânea e a formação de novos autores"

19h - DJ Vibra, com releitura de músicas de Chico Science / Coquetel de abertura



Sexta-feira, 15/11



14:30 - Iara Lemos e Pierre Lucena, sobre literatura e inteligência artificial

16h - Palestra "No sertão tudo é por um fio", com Tito Leite (autor do livro "Jenipapo Western")

17h30 - "O universo HQ e literatura", com Janaina de Luna e convidados

18h30 - Palestra sobre o livro "Luiz Gonzaga 110 anos", do escritor e pesquisador Paulo Wanderley

19h30 - Palestra-espetáculo com Jessier Quirino, lançando novo livro (no espaço da Livraria do Jardim na Fliporto)



Sábado, 16/11



10h - Lançamento do livro "Acessibilidade Digital em Conteúdos Didáticos para Pessoas com Deficiência Visual", da educadora Christiane de Melo Cabral

12h - Igor Lopes, a Luso brasilidade musical

14:30h - 30 anos de "Da Lama ao Caos", conferência com a jornalista Lorena Calábria, o produtor musical Liminha e Goreti França (irmã de Chico Science)

17h - João Morgado (autor português), sobre os 500 anos do nascimento de Luís de Camões

19h30 - Peça "A última noite de Kafka", do escritor e autor Cláudio Aguiar, 100 anos da morte de Franz Kafka



Domingo, 17/11



10h - Conferência sobre a nova crítica literária no Brasil, com Ney Anderson e Jaqueline Fraga

11h - Literatura, gastronomia e artes plásticas, com César Santos, Di Farias e Arthur Nascimento.

14h30 - A importância dos prêmios literários, por Henrique Rodrigues (com a presença do ganhador da primeira edição do Prêmio Caminhos)

16h30 - Conferência "Resistir na era das Incertezas, um olhar sobre o contemporâneo", com Antônio Campos / Autógrafos do livro

18h - Literatrupe fechando a Fliporto



Outras atividades:

- Olinda das artes - Abrirão mais de 100 ateliês e também restaurantes, num circuito

gastronômico. Homenageado: Di Farias (artista plástico)

- Exposição "Pernambuco, Jardim dos Baobás", no Olinda das Artes

- Exposição "Pernambuco em miniquadros", no Olinda das Artes

- Livraria do Jardim - Livraria de apoio à Fliporto, com sessão de autógrafos

- Atividade da Occa no Eufrásio Barbosa, sobre games

- Lançamento de edição da revista Pernambuco pela Cepe Editora

- Projeto Pernambuco Bom de Mesa, do Instituto César Santos



SERVIÇO:

Fliporto - Festa Literária Internacional de Pernambuco

Quando: 14 a 17 de novembro

Onde: Olinda-PE

Acesso gratuito

Informações no site da Fliporto

