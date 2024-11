A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Teatro com Cissa Guimarães ou Festival Literário em Olinda? Agenda cultural também traz opções de shows, baladas e estreia no cinema; confira programação

Com a Fliporto em destaque - a Festa Literária Internacional de Olinda, que este ano celebra a sua XIII edição, segue com programação no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, até este domingo (17) - o roteiro do fim de semana traz também opções no teatro.

Vale ressaltar o retorno da peça "Doidas e Santas", com Cissa Guimarães, no Teatro do Parque, neste sábado (16) e Domingo (17).

Estreias no cinema e exposições também são opções da agenda do fim de semana. Bora?



SHOWS E EVENTOS

Festival Galáxia Kids Fest

Com Gato Galactico, Mussa e MC Divertida, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (15), a partir das 16h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3182-8000

Festival Vibraê, com Seu Pereira e Coletivo 401

Participação de Psicórdia, Maracatudo e DJ Lucas Ferraz

Quando: Sexta-feira (15), a partir das 16h

Onde: Casa Criatura - Rua de São Bento, 344, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @festivalvibrae // @casacriatura

Baile da Beats com VT Kebradeira e DJ, Bregoso

Quando: Sexta-feira (15), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Show de Leonardo Sullivan, com Dina & Junior e Orquestra das Pás

Quando: Sexta-feira (15), às 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30

Informações: @clubedaspas1888

República do Brega

Com DJ Val, DJ LUC e Feh Moura

Quando: Sexta-feira (15), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 12,50 via Sympla

Informações: @estelita.recife

FLIPORTO 2024 - PROGRAMAÇÃO

Sexta (15), a partir das 14h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa

Galeria 02 - Mercado Eufrásio:

14h - Oficina de Artes Projeto Olinda das Artes - Artes Plásticas, Artesanato, Grafitagem e Xilogravura (com entrega de certificados)



Espaço Janete Costa:

14h - Conferência "Literatura e Inteligência Artificial", com Iara Lemos e Pierre Lucena

Teatro Fernando Santa Cruz:

16h - Palestra "No Sertão Tudo é por um Fio", com Tito Leite

Espaço Livraria do Jardim

17h30 - Lançamento do livro "Luiz Gonzaga 110 de Nascimento", com o escritor Paulo Wanderley

Sala Asa Branca - Espaço Janete Costa

16h30 - Palestra "Luiz Gonzaga, O Pernambucano do Século", com o escritor Paulo Wanderley e convidados

19h - Palestra Show "Novo Livro: Eu Parece que Estou Vendo", com o poeta e escritor Jessier Quirino

FLIPORTO 2024 - PROGRAMAÇÃO

Sábado (16), a partir das 10h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa



Espaço Janete Costa:

10h - "A Luso Brasilidade Musical", com o escritor Igor Lopes

11h - Conferência "Literaturas e Universidades", com a professora Angélica Guilherme e convidados

14h30 - Mesa de Conversa: "30 Anos Da Lama ao Caos", com a jornalista Lorena Calábria, Goreti França e DJ Vibra

Teatro Fernando Santa Cruz:

11h - Lançamento do livro "Acessibilidade Digital em Conteúdos Didáticos para Pessoas com Deficiência Intelectual", com a pesquisadora e educadora Christiane de Melo

14h - Palestra "O Desafio de ser Escritor e Empreendedor", com o professor Marins

16h30 - Roda de Conversa e Palestra "Os Cafés Especiais e as Impurezas do Café do Dia a Dia", com o jornalista Romoaldo de Souza

18h - Workshop: "Domine as Regras do Show Business - Estratégias de Sucesso", com o empresário e empreendedor Anderson Ricardo

19h - A última noite de Kafka, com Cláudio Aguiar

Galeria 02 - Mercado Eufrásio:

14h - Oficinas de Projeto Olinda das Artes: Artes Plásticas, Artesanato, Grafitagem e Xilogravura (com entrega de certificados)

Palco Marins dos Caetés - Área dos Jardins

18h - Sarau "Olinda em Estado de Poesia", com o Grupo Sarau Diversos

19h - 29ª etapa do Campeonato Pernambucano de Poetas e Cantadores de Viola

FLIPORTO 2024 - PROGRAMAÇÃO

Domingo (17), a partir das 10h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa

Espaço Janete Costa:

10h - Conferência "A Nova Crítica Literária no Brasil", com Ney Anderson e Jaqueline Fraga

11h30 - Conferência "Literatura, Gastronomia e Artes Plásticas, Diálogos entre as Artes", com Di Farias e Sil Karla

14h30 - Palestra "A Importância dos Prêmios Literários", com Henrique Rodrigues

16h - Palestra "Raízes do Brasil no Romance 'Rio Sangue'", com o escritor Ronaldo Correia de Brito e Carlos Filho

17h30 - Conferência "Resistir na Era das Incertezas, um Olhar Sobre o Contemporâneo" (seguido de autógrafos de livro), com o escritor e advogado Antonio Campos

19h - Sarau poético e fechamento do evento, com apresentação do Grupo Literatrupe

Galeria 02 - Mercado Eufrásio:

14h - Oficina de Artes Projeto Olinda das Artes: Artes Plásticas, Artesanato, Grafitagem e Xilogravura (com entrega de certificados)



Palco Marins dos Caetés - Área dos Jardins

17h - Apresentação em homenagem a Alceu Valença, com Orquestra do Instituto Asa Branca



Baile Forró na Caixa

Quando: Sábado (16), às 21h

Onde: Frege - Av . Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @fregerecife

Maledita - Summer Eletro Hits

Quando: Sábado (16), às 23h

Onde: Forte do Brum - Praça da Comunidade Luso Brasileira, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @golarrole

TEATRO

"Doidas e Santas"

Com Cissa Guimaraes, Giusepe Oristanio e Josie Antello

Quando: Sexta-feira (15) e Sábado (16) às 20h e Domingo (17) às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Stand Up Comedy, com Yuri Marçal

Quando: Sábado (16), às 20h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no site do teatro e na bilheteria, ou via APP do mall

Informações: @teatroriomarrecife

Natal do Bombons, com Papai Noel e Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (17), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (810 2129-5961

EXPOSIÇÕES

"Como uma Pedra", do fotógrafo Isaías Belo

Quando: até 23 de novembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria // (81) 9 8861-7198

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Não Pinta, mas Borda", de Manoelzinho Salustiano

Quando: até 24 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do recife - Recife/PE

Visitação gratuita: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: @caixaculturalrecife | Site da Caixa Cultural



"Elas Pintam o 7"

Quando: até 24 de novembro

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 12h às 18h

Museu das Ilusões

Quando: até 30 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Cães Devoradores", do artista Bisoro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9573-4867 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h à 14h

CINEMA

"Gladiador II"

SINOPSE: Estrelado por Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, ‘’Gladiador II’’ continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus nas mãos de seu tio, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro. Direção: Ridley Scott

"Pássaro Branco - Uma História de Extraordinário"

SINOPSE: De R.J. Palacio, autora do best-seller “Extraordinário” - o livro que desencadeou o movimento “escolha ser gentil” -, vem o próximo capítulo. ''Em Pássaro Branco – Uma História De Extraordinário'', seguimos Julian (Bryce Gheisar), um menino que tenta se reencontrar desde que foi expulso de sua antiga escola pelo tratamento que teve com Auggie Pullman. Para transformar sua vida, a avó de Julian (Helen Mirren) conta sua própria história de coragem durante sua juventude na França ocupada pela Segunda Guerra Mundial, onde um menino a protege de um perigo mortal. Direção: Marc Forster

"Malu"

SINOPSE: Com Yara De Novaes, Carol Duarte e Juliana Carneiro Da Cunha. o longa ‘’Malu’’ narra a história de uma atriz desempregada que vive das memórias de seu passado glorioso e divide uma casa em uma favela do Rio de Janeiro com sua mãe conservadora. Ela também tem um relacionamento conturbado com sua filha. Direção: Pedro Freire

