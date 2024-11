A- A+

FLIPORTO 2024 XIII Fliporto: Carrero e Movimento Manguebeat são os homenageados da edição Edição 2024 da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) acontece entre os dias 14 e 17 de novembro, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

Com o escritor Raimundo Carrero e Chico Science, ícone do Movimento Manguebeat, como homenageados, Olinda recebe entre os dias 14 e 17 de novembro a XIII Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto).



O evento, gratuito, vai ocupar o Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro, e terá a curadoria de Antônio Campos.

Entre mesas redondas, conferências, exposições e saraus, detalhes da edição 2024 da Fliporto foram anunciados em coletiva realizada nesta quinta-feira (31) no Eufrásio, ocasião em que a programação também foi exposta, com destaque para a celebração a Science com releituras de músicas do memorável artista pernambucano.







Ainda sobre um dos protagonistas do Manguebeat, uma conferência contará com a presença da irmã de Chico, Goretti França, cujo tema será o impacto cultural do disco “Da Lama ao Caos”.

“ A contemporaneidade da obra de Chico é grande. Vai do homem caranguejo e da ‘Geografia da Fome’ de Josué de Castro, ainda muito presente, em um mundo marcado pela desigualdade e solidão, na era das redes sociais.



É sobre esse mundo caótico e de homens famintos, que ele falou e deixou um legado que nos inspira, no seu genial disco ‘Da Lama ao Caos’ com a Nação Zumbi”, comentou Campos.

O curador compôs a mesa da coletiva junto a Di Ferreira, artista plástico, homenageado do “Olinda das Artes”, e Sil Karla, artista plástica, entre outros participantes.

Prêmio Caminhos

A edição 2024 da Fliporto vai ser marcada, também, pelo “Prêmio Caminhos”. Tendo à frente Henrique Rodrigues, ex-coordenador do prêmio Sesc, a ideia é revelar novos talentos, incentivando a produção literária no Estado.

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), na ocasião da Fliporto, vai lançar também uma edição especial da revista Continente. Na publicação, artigos e entrevistas que aprofundam temas discutidos na Feira.

Arte e Gastronomia

Integra a programação da Fliporto o “Olinda das Artes”, com restaurantes e cafés agregados à estrutura da Feira, além de mais de 50 ateliês, abertos nos do evento.

De acordo com o curador, Antonio Campos, o intuito é de que o “Olinda das Artes” siga permanente na programação cultural de Olinda, ao menos uma vez por mês.

Olinda e Portugal

Para 2025, a Fliporto deve ocorrer em edição simultânea entre Olinda e Aveiro, em Portugal. Com programação virtual, a ideia é intensificar o festival com reforço na conexão cultural entre países de línguas portuguesa.

“Teremos a Fliporto Portugal simultânea a Fliporto Brasil em 2025. Haverá interação virtual entre as programações”, contou Antônio Campos, durante coletiva em que detalhou e anunciou a XIII Festa Literária Internacional de Pernambuco.

Acompanhe a programação completa da Fliporto 2024 neste link.

Serviço

Fliporto 2024 - XIII Festa Literária Internacional de Pernambuco

Quando: de 14 a 17 de novembro

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito, com inscrições via Sympla

Informações: @fliporto e no site www.fliporto.com.br

