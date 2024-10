A- A+

LITERATURA Fliporto 2024, em Olinda, divulga programação completa e lança novo site, confira Festa literária acontece entre 14 e 17 de novembro, com atividades concentradas no Mercado Eufrásio Barbosa

No mês de novembro, Olinda vai respirar literatura com a volta da Festa Literária Internacional de Pernambuco - Fliporto à Cidade Alta. De 14 a 17 do próximo mês, o evento ocupará o Mercado Eufrásio Barbosa e se conectará com outras linguagens, como música, artes visuais e teatro.

Tendo como homenageados desta edição o músico Chico Science – um dos principais artífices do Movimento Mangue – e o escritor Raimundo Carrero, a Fliporto divulgou ontem (17) a sua programação completa e lançou o novo site www.fliporto.com.br.

Online

Juntamente com a programação, o novo endereço virtual da Fliporto também foi lançado ontem (17). Segundo Antonio Campos, curador da Fliporto, o site – chamado por ele de “Fliporto em Movimento” – será dinâmico, com atualizações do evento e notícias relacionadas às literaturas brasileira e ibérica.

No endereço está disponibilizada a programação completa da Fliporto. Durante os dias da festa literária, haverá conferências, palestras, diálogos, lançamentos e autógrafos de livros, além de peças de teatro, exposições e circuito gastronômico.

As artes visuais e a gastronomia se integram à Fliporto através do festival Olinda das Artes, que acontecerá paralelamente, com mais de 100 ateliês e restaurantes da Cidade Alta abertos nos quatro dias do evento, e deverá seguir permanente na programação cultural de Olinda, acontecendo uma vez por mês.

Destaques

Entre os destaques da programação estão a conferência da abertura com a acadêmica da ABL Rosiska Darcy, “Tempos que correm”, e o lançamento da nova edição da revista da Academia Brasileira de Letras.

Além disso, a programação também inclui atividades relacionadas aos 30 anos do álbum “Da Lama ao Caos”, com conferência reunindo Lorena Calábria, Liminha e Goretti França (irmã de Chico Science); aos 500 anos de nascimento de Luís de Camões; e aos 100 anos de falecimento do escritor tcheco Franz Kafka.

Confira a programação completa da FLIPORTO

14/11, quinta

14h - Literatrupe abrindo a Fliporto - Sarau em homenagem a Chico Science e Miró da Muribeca

15h - Conferência de abertura “Tempos que correm” - Rosiska Darcy (escritora e membra da ABL), com mediação de Antônio Campos / Lançamento da nova edição revista da Academia Brasileira de Letras, coordenada pela acadêmica (no espaço da Livraria do Jardim na Fliporto)

17h - Raimundo Carrero, com mediação de Mário Hélio: A importância das festas literárias para a literatura brasileira contemporânea e a formação de novos autores

19h - DJ Vibra, com releitura de músicas de Chico Science / Coquetel de abertura

15/11, sexta

14:30 - Iara Lemos e Pierre Lucena, sobre literatura e inteligência artificial

16h - Palestra “No sertão tudo é por um fio”, com Tito Leite (autor do livro “Jenipapo Western”)

17h30 - “O universo HQ e literatura”, com Janaina de Luna e convidados

18h30 - Palestra sobre o livro “Luiz Gonzaga 110 anos”, do escritor e pesquisador Paulo Wanderley

19h30 - Palestra-espetáculo com Jessier Quirino, lançando novo livro (no espaço da Livraria do Jardim na Fliporto)

16/11, sábado

10h - Lançamento do livro “Acessibilidade Digital em Conteúdos Didáticos para Pessoas com Deficiência Visual”, da educadora Christiane de Melo Cabral

12h - Igor Lopes, a Luso brasilidade musical

14:30h - 30 anos de “Da Lama ao Caos”, conferência com a jornalista Lorena Calábria, o produtor musical Liminha e Goreti França (irmã de Chico Science)

17h - João Morgado (autor português), sobre os 500 anos do nascimento de Luís de Camões

19h30 - Peça “A última noite de Kafka”, do escritor e autor Cláudio Aguiar, 100 anos da morte de Franz Kafka

17/11, domingo

10h - Conferência sobre a nova crítica literária no Brasil, com Ney Anderson e Jaqueline Fraga

11h - Literatura, gastronomia e artes plásticas, com Cesar Santos, Di Farias e Arthur Nascimento.

14h30 - A importância dos prêmios literários, por Henrique Rodrigues (com a presença do ganhador da primeira edição do Prêmio Caminhos)

16h30 - Conferência “Resistir na era das Incertezas, um olhar sobre o contemporâneo”, com Antonio Campos / Autógrafos do livro

18h - Literatrupe fechando a Fliporto

Outras atividades



- Olinda das artes - Abrirão mais de 100 ateliês e também restaurantes, num circuito

gastronômico. Homenageado: Di Farias (artista plástico)

> Exposição “Pernambuco, Jardim dos Baobás”, no Olinda das Artes

> Exposição “Pernambuco em miniquadros”, no Olinda das Artes



- Livraria do Jardim - Livraria de apoio à Fliporto, com sessão de autógrafos



- Atividade da Occa no Eufrásio Barbosa, sobre games



- Lançamento de edição da revista Pernambuco pela Cepe Editora



- Projeto Pernambuco Bom de Mesa, do Instituto César Santos



SERVIÇO

Fliporto - Festa Literária Internacional de Pernambuco

Quando: 14 a 17 de novembro

Onde: Olinda-PE

Acesso gratuito

Informações no site www.fliporto.com.br

