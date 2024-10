Fliporto 2024 acontece de 14 a 17 de novembro em Olinda

A- A+

A 13ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) acontece de 14 a 17 de novembro de 2024, em Olinda. Consagrada entre os pernambucanos e considerada um dos maiores eventos literários do Brasil, tem curadoria de Antônio Campos, advogado, escritor e idealizador do evento.

Este ano a Fliporto terá como homenageados o lendário artista Chico Science e o movimento Manguebeat, no marco dos 30 anos do álbum Da Lama ao Caos, o escritor pernambucano Raimundo Carrero e celebrará os 500 anos de Camões valorizando sua trajetória e contribuição à literatura portuguesa.

Em entrevista, à âncora Patrícia Breda, Rádio Folha, 96,7 FM, e ao jornalista de Cultura da Folha de Pernambuco Léo Vila Nova, nesta terça (15), Antônio Campos descreveu a Fliporto como “um porto de diálogo entre a literatura e outras artes”. A programação, englobará música, artes plásticas, cinema e gastronomia, uma verdadeira festa multicultural.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Na abertura da Fliporto, quinta (14/11), às 14h30, apresentação da Literatrupe e sarau em homenagem a Chico Science e ao poeta Miró. A expectativa é reunir grandes nomes do mundo literário e cultural, celebrando as conexões entre o Brasil, Portugal e outros países de língua portuguesa.

Com a programação se estendo pelas ruas e ladeiras da Marim dos Caetés, incluirá 150 ateliês abertos na iniciativa “Olinda Aberta”, e terá como parceira a Livraria Jardim e a Editora CEPE com sua livraria que funciona dentro do Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro. O mercado também funcionará como ponto central do evento.

A Fliporto é realizada com o incentivo da Lei Rouanet, contando com o apoio do Governo Federal, do Governo de Pernambuco e de diversas instituições culturais do Brasil e do exterior. A estruturação da programação reflete a forte tradição literária do Nordeste e de Pernambuco e vem provocar reflexões sobre a importância da literatura em uma era cada vez mais digital.

Antônio Campos revelou que há planos de internacionalizar o evento com uma possível edição da Fliporto em Portugal no próximo ano, fortalecendo os laços culturais entre os países de língua portuguesa, um dos principais objetivos da festa literária. Também está previsto o lançamento do site permanente “Fliporto em Movimento”, com notícias culturais e sobre a Feira.

Todo o evento é gratuito.

