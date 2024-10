Fliporto 2024: Festa literária volta à Olinda e homenageia Chico Science e Raimundo Carrero

A- A+

Após cinco anos, a Fliporto - Festa Literária Internacional de Pernambuco voltará a ser realizada na Marim dos Caetés. De 14 a 17 de novembro, Olinda irá receber a 13ª edição do evento, que traz uma programação com foco na literatura e leitura, mas que dialoga, também, com outras linguagens artísticas, como as artes visuais, o teatro e a música.

Tendo como núcleo das atividades o Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro, a Fliporto 2024 tem como homenageados Chico Science (1966-1997) – que, há 30 anos, junto com a Nação Zumbi, lançou o álbum “Da Lama ao Caos” – e o escritor Raimundo Carrero.

Patrimônio

“A Fliporto é um patrimônio de Pernambuco e dos pernambucanos e veio para voltar ao calendário internacional das festas literárias em Pernambuco”, exalta o curador da Fliporto, o escritor Antônio Campos.

Em entrevista à Rádio Folha, Campos adiantou alguns destaques da programação, que será divulgada na íntegra amanhã (17), no site Fliporto em Movimento (www.fliporto.com.br).

O endereço virtual, que também será lançado nesta quinta, é uma das novidades da Fliporto. O site será permanente e trará notícias da festa literária e de notícias relacionadas às literaturas brasileira e ibérica.

Outra novidade é a integração do festival OIinda das Artes à Fliporto. Abrirão mais de 100 ateliês e restaurantes, em um circuito artístico e gastronômico, que acontecerá paralelamente à festa literária. Mais além: o Olinda das Artes passará a acontecer mensalmente (último sábado de cada mês) e também terá site próprio.

Homenageados

Alguns destaques da programação da Fliporto 2024 são relacionados aos homenageados desta edição. Na abertura do evento, dia 14/11, a Literatrupe fará um sarau homenageando Chico Science e o poeta Miró da Muribeca. No mesmo dia, DJ Vibra apresenta releituras de músicas do mangueboy.

Uma das mais importantes obras de Chico, o álbum “Da Lama ao Caos” será tema de conferência que reunirá a jornalista Lorena Calábria, autora do livro sobre o disco inaugural de Chico Science & Nação Zumbi; Liminha, produtor musical da obra; e Goretti França, irmã de Chico.

O outro homenageado da Fliporto, o escritor Raimundo Carrero, participará de uma conversa mediada pelo jornalista Mário Hélio, sobre a importância das festas literárias na contemporaneidade e para a formação de novos autores.

Outras atividades

Além de Chico Science e Raimundo Carrero, outros autores serão lembrados na programação da Fliporto. Em referência aos 500 anos de nascimento de Luís de Camões, participará o escritor português João Morgado, autor do romance biográfico “O Livro do Império, sobre o autor de “Os Lusíadas”.

Também será apresentada a peça “A última noite de Kafka”, com a presença do escritor e autor Cláudio Aguiar. Em 2024, completam-se 100 anos de falecimento do escritor tcheco, autor dos antológicos “A Metamorfose” e “O Processo”.

Futuro

Antônio Campos também anunciou que em 2025 será realizada a Fliporto Portugal, na cidade de Aveiro, paralelamente e em diálogo com a edição olindense.

