XIII edição da Fliporto tem início nesta quinta-feira (14) em Olinda; programação é gratuita

A- A+

Começa nesta quinta-feira (14) a 13ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), sob comando de Antônio Campos, tendo o Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, como palco para a programação que reúne e celebra literatura, cultura, arte e lazer.

Antônio Campos é o curador da Fliporto | Crédito: Danilo Galvão/Divulgação

Homenageados

E em se tratando de cultura, aliás, os homenageados desta versão do evento são dois nomes de alto quilate da produção cultural de Pernambuco: o escritor Raimundo Carrero e o músico Chico Science, em celebração aos 30 anos do álbum "Da lama ao Caos", protagonizado por Chico e a banda Nação Zumbi.



O evento é gratuito e também comemora os 500 anos de Camões. Temas como inteligência artificial, cangaço e a relação com a geografia da fome, abordando a obra de Chico Science, serão discutidos ao longo do evento discutirá temas como literatura e inteligência artificial, o cangaço, e a relação com a geografia da fome, com ênfase na obra de Chico Science.



Destaques

A solenidade de abertura da Fliporto terá a escritora e acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira com a palestra "Os tempos que correm", e mediação de Antônio Campos, sobre a aceleração do tempo na contemporaneidade, no Teatro Fernando Santa Cruz, com início às 15h.



Durante o evento, será lançada a nova edição da revista da Academia Brasileira de Letras, coordenada por Rosiska, no Espaço Livraria Oficial - Livraria do Jardim.

Nesta quinta, também, Raimundo Carrero participará de mesa especial, às 17h, ao lado da cineasta Luci Alcântara e mediação de Mário Hélio, superintendente na Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e imortal da Academia Pernambucana de Letras (APL), discutindo a importância das festas literárias na formação de novos autores.

Raimundo Carrero é um dos homenageados da edição da Fliporto | Crédito: Anderson Stevens/Arquivo Folha de Pernambuco

Das Artes

A Xlll Fliporto também apresenta o projeto "Olinda das Artes", evento mensal com objetivo de movimentar o cenário cultural de Olinda.



Durante todo o período do evento, a programação irá ocupar mais de 70 espaços de exposição e diversos pontos da cidade, com destaque para a participação de artistas.



O projeto presta importante homenagem ao prestigiado artista Di Farias, que acaba de retornar de viagem pela França, onde participou da edição de outono do Art Shopping, que aconteceu no Carrousel du Louvre, em Paris, no último mês de outubro.



Na etapa "Olinda das Artes", o público poderá participar de oficinas com artistas locais. O evento ainda contará com a colaboração de 30 restaurantes, fomando um circuito gastronômico, destacando os sabores regionais do Estado.

Além-mar

Antônio Campos anunciou que, em 2025, haverá a Fliporto Portugal, na cidade de Aveiro, paralelamente e em diálogo com a edição olindense.



A 13ª Fliporto é realizada pelo Instituto Asa Branca e tem apoio de patrocinadores como Governo Federal, Copergás, Porto Digital e Universidade de Coimbra.

FLIPORTO - PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA

Sala Janete Costa

14h - Apresentação do Grupo Literatrupe/Abertura da Feira - sarau em homenagem a Chico Science e o poeta Miró

15h - Conferência com Rosiska Darcy, da ABL, e mediação de Antônio Campos/Conferência de abertura: "Tempos que correm"/ Lançamento da nova edição da Revista da Academia Brasileira de Letras

17h - Mesa com Raimundo Carrero, cineasta Luci Alcântara e mediação de Mário Hélio: "A importância das festas literárias para a literatura brasileira contemporânea e a formação de novos autores"

Galeria 01 - Mercado

18h - Abertura das exposições de Artes da Fliporto 2024: Projeto "Olinda das Artes"

Galeria 02 - Mercado

15h30 - Oficinas de Artes - Projeto "Olinda das Artes": Oficinas de Artes Plásticas, Artesanato, Grafitagem e Xilogravura

Espaço da Laje

19h - DJ Vibra/Coquetel de abertura

Serviço

Xlll Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto)

Quando: de hoje até domingo, 17

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa, Varadouro; "Olinda das Artes" - ateliês do Sítio Histórico de Olinda

Acesso gratuito

Programação completa no site www.fliporto.com.br

Instagram: @fliporto e @olindadasartes

Veja também

CINEMA Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 14 a 20 de novembro; confira