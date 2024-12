A- A+

Tricolor Santa Cruz: William Alves deseja responder desconfiança com resultados: "resposta dentro de campo" Experiente zagueiro de 37 anos chega para terceira passagem no Arruda

O Santa Cruz vem apostando em jogadores experientes para a dura temporada que 2025 projeta ser. Um dos últimos contratados foi o zagueiro William Alves, de 37 anos, que retorna ao Arruda para sua terceira passagem, mas dessa vez enfrentando alguma rejeição.

“Sobre as críticas da última passagem, eu entendo que 2021 foi um ano muito difícil dentro do clube, troca de diretoria, muita instabilidade fora de campo e isso refletiu nos resultados”, começou.

“Da minha parte, o meu carinho continua sendo grande, as memórias dos títulos conquistados, esse mesmo torcedor apoiando, sei da força do Arruda e a melhor resposta que posso dar vai ser dentro de campo”, completou.

Atleta mais experiente do elenco, William é mais um daqueles que possuem bastante rodagem e vivenciaram diversos aspectos no futebol. O zagueiro aproveitou para destacar a importância desse lastro para a conquista do principal objetivo do clube em 2025, o acesso à Série C.

“Eu acho que a experiência e o conhecimento do clube, da torcida, da pressão, vão ser quesitos muito importantes para esse ano que é decisivo”

William Alves foi apresentando pelo diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes

Outros aspectos que o jogador acredita que lhe credencia para próxima temporada são as características que a Série D impõe dentro de campo.

“A Série D exige certas características dos jogadores. São campos não tão bons, partidas definidas em bola parada e muito jogo aéreo. A comissão estuda todas as possíveis dificuldades que o clube vai passar e tenta montar um elenco que possa atravessar as dificuldades que vão aparecer”, concluiu.

Repercutindo a fala do diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes, o defensor falou sobre o seu momento e retrospecto recente. “Muito se fala sobre idade hoje em dia, mas os atletas que se cuidam conseguem prolongar suas carreiras. Minhas últimas três temporadas foram com mais de 37 jogos, sempre atuando 90 minutos e sem histórico de lesão", destacou ao afirmar que ainda tem muita lenha para queimar.

Veja também

Futebol Endrick é eleito um dos jovens mais influentes do mundo ao lado de ativistas e artistas