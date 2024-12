Santa Cruz: Genilson elogia o clube em seu retorno após seis anos: "voltei pela grandeza"

A- A+

O Santa Cruz volta a contar com o zagueiro Genilson após seis anos. Titular do Figueirense durante a temporada de 2024, o defensor foi anunciado oficialmente pelo clube coral para a sua segunda passagem na última terça-feira (03).

Em 2018, foram 16 partidas, sendo todas como titular, até sofrer uma lesão que o tirou dos gramados por um longo período no primeiro semestre. Em entrevista coletiva, o jogador de 34 anos elogiou o time tricolor e se mostrou confiante para as ambições do próximo ano.

“Voltei pela grandeza do clube e pelo projeto que me foi apresentado de melhorias. Temos visto isso diariamente, a diretoria tem se esforçando bastante para dar a melhor condição de trabalho e eles têm feito isso, não ficou só na palavra. Além da ambição deles, de voltar o Santa Cruz para as divisões superiores. Isso me fez pensar e conversar muito com a minha família, era um lugar que tive a oportunidade de passar aqui, bati na trave, mas espero em 2025 conquistar os objetivos e foi para isso que vim”, disse Genilson.

Em 2024, foram 34 jogos disputados pelo Figueirense, sendo titular em 100% dos minutos e o segundo com o maior número de partidas no elenco do time catarinense.

No retorno ao Santa Cruz com mais bagagem em campo, Genilson diz se sentir mais evoluído, em diversos aspectos, e pronto para ajudar no Arruda.

“Ao longo dos anos a gente vai adquirindo uma experiência bacana. Depois que saí daqui eu dei uma rodada, mas a parte técnica a gente vem aprimorando ao longo dos anos. A dedicação aumentou mais ainda e, conforme vai passando os anos, você tem que se cuidar mais. Graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso bem”, falou.

