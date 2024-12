A- A+

REFORÇO CORAL Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Zé Artur, ex-Central Jogador foi campeão da Segunda Divisão do Campeonato Potiguar nesta temporada

Depois de anunciar o retorno do lateral-direito Toty, o Santa Cruz oficializou mais um reforço para o ataque coral na temporada de 2025 nesta terça-feira (3). Trata-se do atacante Zé Artur, de 27 anos.

Reforço no ataque!



O atacante Zé Artur, de 27 anos, é o mais novo reforço do Santa Cruz. Com passagens por Laguna, Caldense e Central, o atleta chega para somar ao elenco coral na temporada 2025.



Bem-vindo ao Time do Povo, Zé Artur! pic.twitter.com/vjsObJ3Ghk — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 3, 2024

Revelado no Paraná, o jogador soma passagens por Joinville-SC, Itabaiana-SE, 4 de Julho-PI, Coruripe-AL, Jaciobá-AL, entre outros.

Em 2024, iniciou o ano disputando o Campeonato Pernambucano pela Patativa, onde atuou em sete jogos e marcou dois gols. Em seguida, vestiu a camisa do Caldense-MG na 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, onde disputou nove partidas e marcou um gol.

Os mesmos números foram repetidos no Laguna, do Rio Grande do Norte, onde o atacante foi campeão da 2ª Divisão do Campeonato Potiguar neste temporada.

Ao todo, Zé Artur atuou em 25 partidas no ano e marcou quatro gols.

Elenco atual do Santa Cruz

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Matheus Castilho (base), Yuri Ferraz e Toty;

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo e João Pedro;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Zé Artur, Anthony (base) e Vinícius Hora (base).

