TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz anuncia retorno de Toty ao Arruda Aos 33 anos, o lateral fará sua terceira passagem no Santa Cruz

Fim da novela. O Santa Cruz anunciou, na tarde desta terça-feira (3), o retorno do lateral-direito Toty, de 33 anos. O atleta, que vestiu a camisa tricolor no início da temporada deste ano, fará sua terceira passagem pelo clube pernambucano.

Na temporada de 2024, o defensor atuou pela Cobra Coral em 12 oportunidades, entre a fase classificatória da Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Com o calendário curto de jogos no ano, Toty foi emprestado ao Retrô para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

De volta ao Arruda!



Toty, lateral de 33 anos, está oficialmente de volta ao Santa Cruz!

O atleta vestiu nossa camisa no Pernambucano deste ano e, posteriormente, conquistou o título da Série D pelo Retrô. Agora, retorna para reforçar o elenco coral.



— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 3, 2024

Na Fênix de Camaragibe, o lateral disputou 20 partidas e deu quatro assistências, conquistando o acesso à Terceira Divisão e, posteriormente, o título de campeão da Série D.

Na sua primeira passagem no Tricolor, em 2020, o defensor disputou 41 jogos e marcou cinco gols. Também naquele ano, o atleta trabalhou ao lado do técnico Itamar Schülle.

O retorno de Toty, no entanto, é uma surpresa. Após encerrar a temporada com o Retrô, o lateral foi procurado pelo Santa Cruz, mas as negociações não tiveram um desfecho positivo em outubro.

Com grande experiência acumulada, o jogador soma passagens por Brusque, Jacuipense, Paraná e ABC. No futebol pernambucano, Toty vestiu as camisas de Sport, Náutico, Salgueiro e Retrô.

Na Cobra Coral, Toty terá que disputar a titularidade com os laterais Israel, Matheus Castilho e Yuri Ferraz.

Elenco 2025

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Matheus Castilho (base), Yuri Ferraz e Toty;

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo e João Pedro;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Anthony (base) e Vinícius Hora (base).

