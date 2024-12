A- A+

Reforço Tricolor Santa Cruz confirma o retorno do zagueiro Genílson Defensor de 34 anos jogou com a camisa coral na temporada de 2018

O Santa Cruz anunciou oficialmente a chegada do zagueiro Genílson, que já teve uma passagem pelo clube em 2018. Na última temporada, o jogador defendeu a camisa do Figueirense, onde disputou 34 jogos. O atleta já está no Recife trabalhando com o plantel tricolor.

Para o setor do miolo de zaga, Genílson é o sétimo zagueiro confirmado pelo Santa Cruz para 2025. A negociação entre o atleta e o clube vinha se arrastando há quase dois meses, mas teve o desfecho positivo ao longo da semana passada. Inclusive, o atleta já estava no Arruda.

Experiente zagueiro de 34 anos, Genílson teve passagens por Fortaleza, Guarani, Juventude, Paysandu e neste ano defendeu as cores do Figueirense. Pelo time catarinense, disputou 34 jogos, sendo o capitão, entre Estadual, Série C e Copa Santa Catarina.

O atleta chega para compor um setor repleto de outros atletas experientes. Na semana passada, Itamar confirmou que o clube está acertando a volta de William Alves - falta oficializar. Outro retorno na zaga foi do prata da casa Everton Sena, que chega após anos longe de clube.

Matheus Vinícius, ex-Anápolis e Flamengo de Arcoverde, é outro que pode ser considerado 'experimentado', mas esse, sim, uma cara nova no clube. Encerrando a lista de zagueiros, o clube conta com Ruan Robert, Ítalo Melo e Willyam, todos formados no clube.

Vendas abertas

O primeiro amistoso preparatório da temporada de 2025 está chegando para o Santa Cruz. O Tricolor anunciou as vendas dos ingressos a partir do valor de R$ 20 (R$ 40 inteira), que acontece neste sábado (7), no Rei Pelé, contra o CSA.



Os ingressos da partida podem ser comprados a partir do link. A torcida tricolor ficará localizada no Setor D do Rei Pelé.

Além desse primeiro duelo, o Santa fará outros três amistosos antes da estreia em 2025. O primeiro em Pernambucano será contra o ASA, no próximo dia 11, no CT Ninho das Cobras. O reencontro com a torcida no Arruda, acontecerá no dia 15, na 'volta' contra o CSA. O último amistoso será diante do Nacional-PB, também no Arruda, no dia 21.

Elenco



Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Matheus Castilho (base) e Yuri Ferraz;

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Felipe Cardoso;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Anthony (base) e Vinícius Hora (base)



Veja também

MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS Lucas Paquetá tem depoimento na CPI das Apostas adiado pela segunda vez