Santa Cruz apresenta Israel, jogador que deu volta por cima contra o próprio Tricolor

O Santa Cruz e o lateral-direito Israel já possuíam uma relação antiga, ainda que não oficial. Nesta sexta-feira (29), o Tricolor apresentou o jogador de 30 anos, que colocou uma pedra por cima de um drama pessoal e profissional contra o time do Arruda.

Em 2022, Israel passou por um dos momentos mais doloridos da vida. O jogador rompeu todos os ligamentos do joelho, esteve por meses afastado dos gramados. A distância da bola chacoalhou a vida do atleta, que revelou ter abusado das bebidas alcoólicas e enfrentado um quadro de depressão.

Quis o destino, que a volta do jogador aos campos tenha sido contra o Santa Cruz, quando ainda defendia a camisa do Retrô, partida na qual marcou seu único gol com a Fênix.

“Eu passei um momento muito difícil com minha lesão - rompimento de todos os ligamentos do joelho em 2022-, não sou um atleta de passar muito pelo departamento médico. Agradeço a Deus pela oportunidade, sabemos da grandeza do clube. Meu agradecimento para o Itamar, toda comissão técnica e diretoria", disse.

Após duas temporadas pela equipe de Camaragibe, Israel não é nenhum desconhecido do Futebol Pernambucano. Ainda assim, se apresentou para a torcida coral. “Acredito que as minhas características muitos já saibam. Uma das coisas que não vai faltar é garra. De característica, um atleta de muita força, chego bastante na área ofensiva e que também ajudo muito na defesa", garantiu.

Desejo antigo

Além do capítulo que selou o retorno de Israel, o jogador e o clube estiveram próximos de acertar uma união em outros momentos, como explicou o jogador na coletiva.

“Eu já acompanhava o Santa Cruz, mesmo jogando contra. Houve outros contatos do Itamar, só que eu estava em outros clubes. Nessa última vez que o professor entrou em contato comigo, eu tinha até outras propostas, mas assim que o professor me ligou, por ter trabalhado com ele, pela amizade que temos, aceitei", explicou.





