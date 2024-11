A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz: mesmo com rejeição da torcida, Itamar crava retorno de William Alves Aos 37, zagueiro já soma duas passagens pelo Tricolor e se encaminha para a terceira

Aos 37 anos, o zagueiro William Alves está perto de ser anunciado pelo Santa Cruz para reforçar o elenco tricolor na temporada de 2025. A notícia, no entanto, não agradou os torcedores da Cobra Coral, que reprovaram a contratação antes mesmo de ser anunciada.

Em entrevista coletiva no estádio do Arruda, nesta quinta-feira (28), o técnico Itamar Schülle confirmou o retorno do atleta, que fará sua terceira passagem pelo clube pernambucano.

“Eu indiquei o William e a diretoria concordou. É um jogador que trabalhou comigo no Concórdia. Um jogador que faz, durante dois anos, quase 100 jogos sem lesão. Tem suas limitações, mas também tem suas virtudes, e uma delas é torcer para o Santa Cruz e querer vir. É um atleta que pode dar certo e que tem a minha confiança. É o que a gente pode trazer no momento", pontuou o comandante.

Itamar também revelou que deixou claro para o jogador a insatisfação dos torcedores com a contratação. No entanto, William quis "pagar para ver" e deve ser anunciado em breve.

"Ele falou para mim: ‘Professor, eu sei o que vou encontrar pela frente no Santa Cruz porque trabalhei aí, sei das coisas boas e das coisas ruins… Se o senhor me der essa oportunidade, eu vou'", disse William, em conversa com Itamar por telefone.

O técnico coral também afirmou que a vinda de William se justifica por questões financeiras, já que os salários pedidos por outros atletas estão acima da folha salarial do clube pernambucano.

“O salário dele é compatível com o que a gente tem. Os outros zagueiros que tentamos, há um valor que não tem condições. Já teve jogadores que me deram a palavra e foram para outros clubes [..] além disso, têm atletas que a gente percebe que não têm o desejo de colocar a camisa do Santa Cruz. Quando não tem essa vontade, é melhor não vir", pontuou.



William já vestiu a camisa do Santa Cruz em 2012-2013 e em 2019-2021. Ao todo, o defensor disputou 130 jogos pela Cobra Coral e marcou 11 gols.

Em 2024, o zagueiro atuou pelo Concórdia, de Santa Catarina, onde disputou 34 jogos e participou da Série D do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, também atuou pelo clube catarinense e jogou mais 37 partidas.

O jogador também soma passagens por Mirassol, Atlético-GO, Paysandu, Joinville e Corinthians, no Brasil, e por South China, Feirense (POR) e Al-Batin (ARA) no futebol internacional.

