TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz promove "Feirão de Sócios" no Shopping Tacaruna a partir deste domingo (1º) Ação ofertará anistia das dívidas, descontos nas mensalidades e contará com a presença de ídolos e figuras ilustres do Tricolor

O Santa Cruz promoverá, a partir deste domingo (1º), um Feirão de Sócios para torcedores do clube.



O evento, com início às 9h, ocorre no Shopping Tacaruna, localizado em Santo Amaro, área central do Recife.

A ação ofertará anistia das dívidas, descontos nas mensalidades e contará com a presença de grandes ídolos e figuras ilustres do Tricolor.

Durante o período do feirão, que vai até 7 de dezembro, os sócios que pagarem a anuidade do plano de sua preferência poderão receber brindes. Além disso, os associados terão direito a um happy hour com chopp e música ao vivo.

De acordo com o clube, o momento é considerado ideal para reaproximar o torcedor, visando a reconstrução e união do Santa Cruz para a próxima temporada.

PLANOS DE

SÓCIOS

Plano Sócio Coral Torcedor

Valor sem desconto: R$ 39,90

Feirão: R$ 34,90 mensal para quem regularizar em dezembro

Plano Sócio Coral Bronze

Valor sem desconto: R$ 59,90

Feirão: R$ 54,90 mensal para quem regularizar em dezembro

Plano Sócio Coral Prata

Valor sem desconto: R$ 99,90

Feirão: R$ 90,00 mensal para quem regularizar em dezembro

Plano Sócio Coral Ouro

Valor sem desconto: R$ 149,90

Feirão: R$ 139,00 mensal para quem regularizar em dezembro

Para se associar ao clube, o acesso é via site do Tricolor.

Serviço

FEIRÃO CORAL 24/25

Quando: de 1º a 7 de dezembro, das 8h às 22h

Onde: Shopping Tacaruna - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife



