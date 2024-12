Santa Cruz: amistoso contra o CSA terá torcida única; entenda

A- A+

O reencontro do Santa Cruz com sua torcida terá que ser adiado. Na tarde desta quarta-feira (4), o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) determinou que o amistoso entre o clube pernambucano e a equipe do CSA-AL deverá acontecer com torcida única. O confronto está marcado para o próximo sábado (7), às 18h, no estádio Rei Pelé.

Segundo o órgão público, a medida foi tomada "diante do acompanhamento dos episódios de violência em dias de jogos na capital alagoana."

Foi orientado, também, que apenas dois setores do estádio sejam abertos para a torcida do clube alagoano.

Além disso, a recomendação feita pelo Ministério Público é que os torcedores que compareçam à partida não utilizem camisas, bonés ou qualquer apetrecho que façam menção à torcida organizada do Santa Cruz.

Anteriormente, na segunda-feira (2), o Tricolor havia anunciado a venda de ingressos para o amistoso. O bilhete foi comercializado no valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Sábado tem amistoso do Time do Povo!



O Santa Cruz entra em campo em Maceió para enfrentar o CSA no Estádio Rei Pelé, às 18h. O torcedor que for acompanhar pode garantir seu ingresso por R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia). Não perca a chance de apoiar o time na preparação para… pic.twitter.com/AMkgZeCSIi — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 2, 2024

No entanto, após a determinação do MPAL, alguns torcedores relataram o estorno do valor da compra.

É, miaram a viagem, já até estornaram o ingresso pic.twitter.com/rBY27TxGri — hugo (@hugocviana) December 4, 2024



Leia a nota do MPAL na íntegra:

"Como medida preventiva, diante do acompanhamento dos episódios de violência em dias de jogos na capital alagoana, bem como por conhecer diretamente o histórico das torcidas ligadas ao Centro Sportivo Alagoano (CSA) e ao Santa Cruz/PE, o Ministério Público de Alagoas (MPAL), por meio da 37ª promotoria de Justiça da Capital (do Torcedor), emitiu Recomendação para que o amistoso programada para o dia 7 de dezembro de 2024, às 18h, no Trapichão, aconteça com torcida única.

Estendendo a preocupação e utilizando estratégias discutidas com o Comando de Policiamento da Região Metropolitana, foi orientado também que apenas os setores 2 (das cadeiras) e 3 (da grande arquibancada) sejam abertos, enquanto os setores 4, 5, 6 e 7 (arquibancadas altas e baixas) sejam fechados e sem acesso ao público. O intuito é resguardar os torcedores que vão ao estádio com suas famílias e garantir os seus direitos, evidentemente com a manutenção da ordem.

A Recomendação ressalta, também, que seja proibido que as torcidas pernambucanas, em especial Inferno Coral/Explosão Coral, ingressem no estádio caracterizadas, não podendo assim seus integrantes vestirem camisas, usarem bonés, bandeiras, símbolos, calções, agasalhos, toucas, instrumentos, enfim, qualquer objeto ou apetrecho que contenham ou façam menção, mesmo que veladamente, às torcidas organizadas do Santa Cruz."

Veja também

PREMIAÇÃO COI diz reprovar premiação em dinheiro para medalhistas olímpicos