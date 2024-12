A- A+

Tricolor Santa Cruz: sem entrar em polêmicas, Vini Moura é apresentado no Arruda Atleta de 26 anos tinha pré-contrato com outra camisa do Nordeste, mas preferiu o Tricolor

O Santa Cruz evitou qualquer polêmica. Nesta quinta-feira (05), o atacante Vini Moura, aquele que rasgou e queimou uma camisa do Sport, foi apresentado no Arruda. Por recomendação da direção, não se tocou no assunto envolvendo o rival.

A pergunta que todos estavam esperando para a coletiva de apresentação de Vini Moura era sobre a famosa polêmica. Contudo, o diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes, interviu.

“Sobre o assunto, nós já tratamos internamente. O Vini vai responder única e exclusivamente sobre a chegada dele, expectativa, tudo que envolve”, disse.

Atleta de 26 anos, Vini foi campeão da última Série C com a camisa do Volta Redonda. Questionado sobre ‘dar um passo atrás’, o jogador garantiu que o acerto foi rápido com o clube e que até tinha um pré-contrato com o Confiança, mas preferiu o Arruda.

Santa Cruz já contratou 17 atletas para a temporada de 2025

“A minha vinda ao Santa Cruz foi muito rápida. Por causa do clube, da história, torcida, por poder trabalhar com o professor Itamar novamente, estava acertado com outra equipe, mas quando o professor me ligou não pensei duas vezes”, garantiu.

Nas duas últimas temporadas, Vini atingiu mais de 30 partidas na temporada, número que o clube vem levando muito em consideração nas contratações, a constância para uma temporada longa, assim como será em 2025. O jogador apresentou suas características e avaliou seu desempenho recente.

“Gosto de jogar pelos lados, não importa qual, tenho características de ser bastante agudo e sempre dou a vida para ajudar dentro de campo. Nas temporadas passadas, esse ano cheguei até ter três lesões, mas continuei a entrar no decorrer do campeonato e acho que, principalmente essa última, foi uma temporada boa.

