Pré-Temporada Santa Cruz: capitão Lucas Siqueira elogia postura no amistoso diante do CSA No último sábado (07), Santa Cruz foi derrotado por 1x0, no Rei Pelé, no primeiro amistoso da pré-temporada

O Santa Cruz não teve o resultado esperado. No último sábado (07), no Rei Pelé, o Tricolor voltou aos gramados após quase nove meses de espera. Porém, o resultado não foi aquele que a torcida queria, 1x0 para o CSA, mas ainda assim, Lucas Siqueira, capitão do time na partida, elogiou a postura durante os primeiros 90 minutos da pré-temporada.

“Claro que o resultado foi ruim, mas dentro do nosso trabalho, eu vejo de uma forma positiva a nossa entrega e dedicação. Tudo que foi exigido na partida, tivemos momentos bons e ruins, procuramos encontrar soluções dentro do jogo, então foi um nível de exigência muito bom", comentou.

No primeiro teste pensando em 2025, Itamar Schülle não pode contar com alguns reforços e teve que priorizar atletas oriundos da base e alguns remanescentes. Como um dos mais experientes do elenco, Lucas enalteceu o desempenho da garotada do Santa.

“Ressaltei no vestiário a entrega daqueles que entraram, os garotos da base deram a vida, criaram oportunidades de gol. Claro que temos ajustes por fazer, precisamos dar o suporte para eles, para que possam ficar mais soltos e isso faz parte do processo".

Santa Cruz teve várias novidades no primeiro amistoso da pré-temporada - Allan Max/CSA

Ainda há muito por vir durante a pré-temporada. O Santa Cruz tem marcado mais três amistosos, sendo o próximo já na quarta-feira (11), diante do ASA, no CT Ninho das Cobras. A próxima temporada será de muita exigência no Arruda e iniciará diante de decisões, como da Pré-Copa do Nordeste, na primeira semana de janeiro.

“Nossa expectativa é de fazer melhor do que em 2024. Na última temporada quase que não tivemos preparação, agora nos apresentamos bem antes, estamos com uma preparação física muito boa, novos jogadores estão chegando, estamos com uma equipe bem encorpada e acredito que estamos no caminho certo", disse Lucas Siqueira, volante do Santa Cruz.

