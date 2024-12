Confira a tabela do Campeonato Pernambucano 2025

A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, na noite da última terça-feira (3), a tabela do Campeonato Pernambucano. A competição terá início no dia 11 de janeiro e segue até o dia 26 de março.

O jogo de abertura do Estadual será entre Decisão e Santa Cruz, em Sertânia, no dia 11, às 16h30. No mesmo dia, às 18h30, o atual campeão Sport visita o Afogados, no Vianão. Duas horas depois, o Central encara o Jaguar, no Lacerdão.

No dia seguinte, às 15h, o Retrô recebe o Maguary, na Arena de Pernambuco. Às 17h, é a vez do Náutico encerrar a rodada perante o Petrolina, nos Aflitos.

Em relação aos clássicos, o primeiro será entre Náutico e Santa Cruz, no dia 25 de janeiro, às 16h30, nos Aflitos, pela 4ª rodada. No final de semana seguinte, dia 1º de fevereiro, Santa Cruz e Sport fazem o Clássico das Multidões, pela 6ª rodada, às 16h30, no Arruda. Já na penúltima rodada, Sport e Náutico se encontram na Ilha do Retiro.

Confira a tabela abaixo:

Veja também

Reforço Tricolor Santa Cruz: Genilson elogia o clube em seu retorno após seis anos: "voltei pela grandeza"