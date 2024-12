Copa do Brasil 2025: conheça os possíveis adversários de Náutico, Retrô e Sport

A- A+

A Copa do Brasil 2025, prevista para começar em fevereiro, já tem todos os seus 92 clubes definidos. Náutico, Retrô e Sport irão representar o estado de Pernambuco na competição nacional.

Com o encerramento das competições nesta temporada, foi possível formar os potes de acordo com a projeção do portal “Ranking da CBF”, que calcula em tempo real as pontuações do Ranking Nacional de Clubes de acordo com os critérios da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com a projeção, o Náutico vai integrar o Pote C, ao lado de Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Amazonas, Confiança, Ferroviário e Botafogo-PB.

Neste cenário, o Timbu enfrentará uma das 10 equipes que integram o Pote G, e terá como adversário: Boavista, Parnahyba, Maracanã, Santa Cruz-RN, Gas, Rio Branco-ES, Rio Branco VN, Olaria, Portuguesa-SP ou Votuporanguense.

Já o Sport, integrante do Pote B ao lado de Ceará, Vitória, Coritiba, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa, irá enfrentar um adversário do "F", composto por: Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MT, Tuna Luso, Operário-MS, Concórdia e CSE.

O Retrô aparece no Pote D, ao lado de América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Caxias, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ.

A Fênix irá disputar a classificação com um dos 10 clubes do "H", tendo como adversário: Guarany, Jequié, Barcelona-BA, São Francisco-PA, Capital-DF, Independência, União-TO, Dourados, Barcelona-RO ou Oratório.

Vale salientar que a divisão dos potes do sorteio ainda será oficializada pela CBF.

Veja a projeção de todos os potes e seus respectivos confrontos:

Pote A: Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, RB Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá.

Pote B: Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa.

Pote C: Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Amazonas, Confiança, Ferroviário e Botafogo-PB.

Pote D: América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Retrô, Caxias, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ.

Pote E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa, União Rondonópolis, Gazin Porto Velho e Sergipe.

Pote F: Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MT, Tuna Luso, Operário-MS, Concórdia e CSE.

Pote G: Boavista, Parnahyba, Maracanã, Santa Cruz-RN, Gas, Rio Branco-ES, Rio Branco VN, Olaria, Portuguesa-SP e Votuporanguense.

Pote H: Guarany, Jequié, Barcelona-BA, São Francisco-PA, Capital-DF, Independência, União-TO, Dourados, Barcelona-RO e Oratório.

Equipes do Pote A vão enfrentar o Pote E.

Equipes do Pote B vão enfrentar o Pote F.

Equipes do Pote C vão enfrentar o Pote G.

Equipes do Pote D vão enfrentar o Pote H.

Formato da Copa do Brasil 2025



Na primeira fase, 80 clubes disputam a classificação em jogo único, com o time de menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) sendo o mandante. Em caso de empate, o visitante se classifica.

A segunda fase também é disputada em jogo único, com o mando de campo definido por sorteio. Em caso de empate, as equipes disputam a classificação nos pênaltis.

Na terceira fase, entram os 12 times previamente classificados (Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e Série A do Brasileirão), além das 20 equipes que passaram das duas primeiras fases. Os confrontos de ida e volta são definidos por sorteio.

As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, com um sorteio entre os 16 classificados. O formato se repete nas quartas de final e na semifinal. Em caso de empate na soma dos placares das partidas, a decisão acontece na disputa de pênaltis.

Veja também

Sport Sport está perto de acertar permanências de Dalbert e Tití Ortiz: "Evoluindo"