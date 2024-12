Sport está perto de acertar permanências de Dalbert e Tití Ortiz: "Evoluindo"

A- A+

O Sport está perto de confirmar mais dois jogadores para a próxima temporada. Titulares do time na reta final de Série B, o lateral-esquerdo Dalbert e o meia-atacante Tití Ortiz possuem cláusula de renovação automática prevista em contrato e que está perto de ser exercida pela diretoria rubro-negra.

A informação foi confirmada pela reportagem junto ao membro do comitê gestor leonino, Guilherme Falcão. Segundo o dirigente, as tratativas para solucionar as duas situações estão "evoluindo". Em caso de êxito, o vínculo da dupla será prorrogado, pelo menos, até o fim de 2025.

“Eu tenho certeza que todos aqui sonharam com esse momento”. E o sonho se realizou!



Bastidores do jogo mais importante da temporada no ar, imagens exclusivas do nosso acesso! VoltAmos: https://t.co/v1BatOyWbd pic.twitter.com/ZxZZ9l5VdX — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 27, 2024

No caso de Ortiz, o meia chegou ao time pernambucano em fevereiro deste ano. Foram 44 jogos, cinco gols marcados e cinco assistências distribuídas. Após oscilar entre o banco de reservas e o time titular, acabou o ano como peça importante do sistema do técnico Pepa.

Recentemente, em meio às conversas para definir o futuro, o atleta de 32 anos foi procurado por um time do futebol chileno, mas as tratativas não avançaram.

Em relação a Dalbert, o lateral ainda define a questão salarial com o Sport e a possibilidade de um contrato mais longo. Com carreira no futebol internacional, o jogador é observado por clubes do exterior, mas está mais perto de seguir no Recife.

Contratado pelo Leão da Ilha do Retiro em abril, o defensor de 31 anos esteve em campo com a camisa do Sport em 24 oportunidades, sendo 23 delas na Série B. Depois de disputar posição com Felipinho, ganhou a posição do companheiro durante o segundo turno da competição nacional.

Veja também

Futebol Copa do Brasil 2025: conheça os possíveis adversários de Náutico, Retrô e Sport