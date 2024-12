A- A+

Sport Empresário confirma sondagem do Sport pelo zagueiro Thiago Heleno, do Athletico-PR Aos 36 anos, defensor atuou pelo Furacão nas últimas nove temporadas

Apesar de estar em período eleitoral, o Sport tem buscado se movimentar no mercado na busca por reforços. De olho no setor defensivo, o clube pernambucano buscou informações sobre Thiago Heleno, rebaixado para a Série B com o Athletico-PR.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o empresário do zagueiro, Giba Brasil, no início da noite desta segunda-feira (9).

De acordo com o agente, houve um contato inicial da cúpula de futebol rubro-negra para entender a situação do jogador de 36 anos. No entanto, Thiago Heleno tem vínculo com o Furacão até o fim de 2025. "Me ligaram, mas temos que esperar para ver. Uma conversa com o Athletico" ainda será agendada para entender os planos do clube em relação ao defensor.

Thiago Heleno está há nove temporadas no Athletico-PR. Neste ano, esteve em campo em 52 oportunidades, sendo 26 delas pela Série A. Entre os títulos conquistados vestindo a camisa do Furacão estão duas Sul-Americanas, em 2018 e 2021.

Além da equipe paranaense, o defensor revelado pelo Cruzeiro atuou por times como Corinthians, Palmeiras e Figueirense.

Zagueiros do elenco

A busca por zagueiros, inclusive, é uma das prioridades da diretoria do Sport, mesmo com o clube possuindo quatro atletas do elenco principal com contrato até o fim da próxima temporada: Allyson, Chico, Rafael Thyere e Luciano Castán. Este último, inclusive, terá o vínculo renovado de forma automática pelo clube, após atingir as metas estipuladas em contrato.

