Finais Futsal: Santa Cruz e Sport decidem Pernambucano sub-20; sub-17 tem final em jogo único Partidas acontecem nesta terça-feira (10), no CT Retrô 1, em Camaragibe

O futsal pernambucano terá uma terça-feira (10) de decisões. Pela categoria sub-20, Santa Cruz e Sport fazem o jogo de volta. Já pelo sub-17, CT Barão e Projeto Gratidão decidem em jogo único. Ambas partidas acontecem no CT Retrô 1, em Aldeia, no município de Camaragibe.

Às 11h, o Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport decidirá mais um título no Estado de Pernambuco. Após empatarem em 2x2 no jogo de ida, os rivais chegam para grande decisão quase que empatados, quem vencer no tempo normal leva a taça.

Se persistir o placar empatado, a decisão será conduzida para prorrogação. Por ter uma campanha melhor, o Sport terá a vantagem de um novo empate no tempo-extra.

Sub-17

Marcado a partir das 15h, CT Barão e Projeto Gratidão decidem a categoria até 17 anos. O duelo será em jogo único, sem vantagem para o tempo normal. Caso permaneça o duelo empatado, no tempo-extra, a vantagem de uma nova igualdade é do CT Barão.

A já tradicional equipe do CT Barão chega após eliminar Sport e Santa Cruz, nas quartas e semifinais, respectivamente. Por outro lado, o Projeto Gratidão deixou para trás Escolinha Bola na Rede e Onze Garotos.

Adulto

Na categoria adulto, o Sport já garantiu seu lugar na decisão. O Leão derrotou o Arcoverde/Flashnet pelo placar de 5x2, no último sábado (07), na Ilha do Retiro.

Agora a equipe rubro-negra aguarda seu adversário, que será definido também nesta terça. Após vencer o primeiro jogo por 2x1, o ASEC Caruaru joga pelo empate diante do Megaprisma/Speednet

