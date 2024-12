A- A+

Vôlei Recife Vôlei estreia com derrota na Superliga B Feminina 2024/25 Equipe perdeu para o Louveira-SP, por 3 sets a 0, em partida disputada Geraldão, no Recife

O Recife Vôlei estreou com derrota na Superliga B Feminina 2024/25. No Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), a equipe foi superada pelo Louveira-SP, que venceu o jogo por 3 sets a 0.

O jogo começou bem para o time recifense, principalmente com a ponteira Mari Cassemiro, oposta Natiele e a central Raquel Buriti chamando a responsabilidade. Apesar disso, a solidez defensiva da equipe paulista foi determinante para o resultado, e o Louveira-SP venceu os dois primeiros sets por parciais de 25x19 e 25x17.

Jogando pela vida, as meninas deram tudo de si dentro de quadra no terceiro set, e esboçaram uma reação, mas foram superadas novamente, agora pelo placar de 26 x 24.

Apesar da derrota, o desempenho ponteira Sassá, grande destaque do time no ano passado, foi apoiada pela torcida ao entrar em quadra. Ela foi a principal líder do time a partir do segundo set, mas não conseguiu mudar o resultado.

O próximo compromisso do Recife Vôlei vai ser fora de casa, em confronto com o Ceará. A partida está marcada para o dia 14 de dezembro, e é importantíssima para a equipe em busca do acesso.

Superliga B

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.

Na temporada passada, o Recife Vôlei chegou na semifinal. Ainda assim, a temporada terminou com um saldo muito positivo, já que foi a primeira vez que uma equipe do Nordeste ficou entre as três primeiras posições do torneio. Para este ano, a expectativa é repetir a boa campanha, desta vez com a classificação para a elite do vôlei brasileiro.

