Recife Vôlei estreia na Superliga B Feminina contra o Louveira-SP, nesta sexta (6)

A- A+

O Recife Vôlei estreia na Superliga B Feminina 2024/25, nesta sexta-feira (6), diante do Louveira-SP. A partida acontece no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), a partir das 20h.

A expectativa, como sempre, é de casa cheia para acompanhar o início da trajetória da equipe até o sonhado acesso à Superliga A. Os ingressos estão disponíveis para na plataforma Ticket Simples (link no fim do texto), com preços a partir de R$ 5.

A estreia chega após semanas de preparação e de grande expectativa da equipe, que passou por uma grande reformulação de elenco para a temporada. Para o técnico do Recife Vôlei, Adalberto Nóbrega, no entanto, é preciso ter cautela para o duelo.

"A equipe do Louveira-SP é muito perigosa. A gente tem que ficar muito atento, porque é um grupo jovem, que vem disputando Campeonato Paulista, que participou dos Jogos Abertos de São Paulo. É um time que vem com um volume de jogo maior que o nosso, então temos que tomar muito cuidado. Eles têm uma líbero e uma levantadora muito experientes. É trabalhar tática e tecnicamente para sair com um resultado positivo dentro de casa", afirmou o técnico.

Para a partida, o time recifense vem com força total. Na pré-temporada, ao todo, foram 14 contratações. São elas: a líbero Paloma Gissoni; as levantadoras Thaynã Moraes, Maria Clara; as centrais Raquel Buriti, Dani Suco, Rosana Prysthon e Heloiza Serpa; as ponteiras Mari Cassemiro, Mayara Souza, Beatriz Amaral e Bia Freire; as opostas Natiele Gonçalves, Evellyn Silva e Izabela Balinhas.

Além disso, o clube também renovou a líbero Ju Paes, a ponteira Sassá Victoria e a levantadora Mari Barreto, três atletas que foram destaque na temporada passada da Superliga B Feminina.

Participam da Superliga B, ao todo, 14 equipes, que duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros.

As quartas de final serão disputadas em dois jogos, enquanto as semifinais acontecerão no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso à elite do vôlei brasileiro.

Na temporada passada, o Recife Vôlei caiu na semifinal e deu adeus ao sonho do acesso. Ainda assim, a campanha de terceiro lugar na competição foi a melhor da história do Nordeste no torneio, então, desta vez, a expectativa é de ir ainda mais longe para não só subir de divisão, Como também brigar pelo título.

Superliga B Feminina

Recife Vôlei x Louveira-SP

Onde: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife - PE, 51180-001

Quando: Sexta-feira (6), às 20h



Ingressos

- Individual - Social : R$ 5,00 + 1 kg de alimento não perecível

- Individual - Inteira: R$ 30,00

- Individual - Meia: R$ 15,00

- Passaporte - Fase Classificatória (sete jogos): R$ 105,00

Compra: Formato online, na plataforma Ticket Simples

Veja também

Futebol Internacional Provocado, Guardiola discute com torcedor nas ruas de Liverpool; assista