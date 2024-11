A- A+

Esportes Recife Vôlei entra na reta final de preparação para estreia na Superliga B A equipe estreia no próximo dia 6 de dezembro, em duelo diante do Louveira-SP, no Geraldão, Zona Sul do Recife, às 20h

Com a estreia na Superliga B Feminina marcada para o dia 06 de dezembro, às 20h, contra o Louveira/SP, no Geraldão, o Recife Vôlei entra na reta final de preparação para buscar o acesso à elite do vôlei nacional. A meta da comissão técnica nesses últimos dez dias é entrosar a equipe em quadra, pois do elenco do último ano, apenas quatro jogadoras permaneceram para esta temporada. Outras 11 chegaram nas últimas semanas.

O foco inicial das contratações foi, principalmente, investir em atletas de muita qualidade e experiência. Chegaram as centrais Raquel Buriti e Dani Suco; as ponteiras Mari Cassemiro, Mayra Souza e Beatriz Amaral; as opostas Natiele Gonçalves, Evellyn Silva e Izabela Balinhas, além da líbero Paloma Gissoni e as levantadoras Thaynã Moraes e Maria Clara. A equipe também renovou contrato com destaques da temporada passada, quando o time ficou em terceiro na Superliga B. São elas a líbero Ju Paes, a ponteira Sassá Victoria, a levantadora Mari Barreto e a central Rosana Pryston.

De acordo com o técnico Adalberto Nóbrega, as contratações seguiram uma linha de equilíbrio entre experiência e juventude. "A gente contratou atletas com experiência nacional e internacional. Atletas que já foram campeões da Superliga e de mundiais pelos seus clubes. Algumas, inclusive, com passagem pela seleção brasileira”, pontuou.

Ainda assim, o investimento também foi direcionado para a base. Um exemplo é a levantadora Maria Clara, de apenas 16 anos. Jovem promessa do vôlei pernambucano, ela reforça o elenco em uma posição muito concorrida, ao lado de nomes já consolidados, como Thaynã Moraes e Mari Barreto.

“Algumas atletas da base, não só do Recife Vôlei, como também de outros clubes do estado, foram incorporadas ao projeto. Isso é uma oportunidade que tem que ser dada porque essa renovação é importante não só para o Recife Vôlei, mas para a modalidade num geral", explicou o treinador.

O Recife Vôlei estreia na Superliga B no próximo dia 6 de dezembro, em duelo diante do Louveira-SP, no Geraldão, Zona Sul do Recife, às 20h. Para Adalberto Nóbrega, o momento é de preparação forte para começar com o pé direito na competição.

"Nossa preparação vem sendo muito forte, muito boa. Estamos alcançando nossos objetivos a cada semana. A gente sabe que a Superliga é uma competição muito dura, que requer muito condicionamento físico das atletas, mas o trabalho vem sendo bem feito e, com certeza, a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo, que é a classificação para a Superliga A", afirmou.

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.

