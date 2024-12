A- A+

Vôlei Recife Vôlei inicia venda de ingressos para estreia na Superliga B, nesta sexta (6), no Geraldão Equipe recifense encara o Louveira/SP; Entradas estão disponíveis na plataforma ticket simples, com preços a partir de R$ 5

O Recife Vôlei iniciou a venda de ingressos para a estreia na Superliga B Feminina 2024/25, nesta sexta-feira (6), diante do Louveira-SP. A partida está marcada para às 20h, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Os ingressos para compra na plataforma Ticket Simples . Os preços partem de R$ 5,00 para entrada individual social, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do Geraldão, no dia do jogo. Já a inteira custa R$ 30,00 e a meia, R$ 15,00. Também já é possível garantir ingressos para todas as sete partidas do Recife Vôlei em casa nesta primeira fase da Superliga B, no lote "Passaporte - Fase classificatória", que custa R$ 105,00.

É importante ressaltar que a compra acontece totalmente em formato online, e o voucher do ingresso será enviado para o e-mail cadastrado na plataforma de compra. No dia da partida, é preciso apresentar o comprovante no celular ou impresso para poder entrar no ginásio. Caso algum terceiro apresente o voucher, é preciso apresentar cópia do documento com foto do titular da compra para liberação e entrada no Geraldão.

Superliga B

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais, no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso para a Superliga A.

Na temporada passada, o Recife Vôlei terminou com a medalha de bronze. A competição terminou com um saldo muito positivo, já que foi a primeira vez que uma equipe do Nordeste ficou entre as três primeiras posições do torneio. Para este ano, a expectativa é repetir a boa campanha, desta vez com a classificação para a elite do vôlei brasileiro.

SERVIÇO:

Recife Vôlei x Louveira-SP (Superliga B Feminina 2024/25

Onde: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife - PE, 51180-001

Quando: Sexta-feira (6), às 20h



INGRESSOS:

- Individual - Social : R$ 5,00 + 1 kg de alimento não perecível

- Individual - Inteira: R$ 30,00

- Individual - Meia: R$ 15,00

- Passaporte - Fase Classificatória (sete jogos): R$ 105,00

