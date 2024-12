A- A+

FUTEBOL DE VÁRZEA Recife Bom de Bola 2024: confira os campeões da competição de futebol de várzea Finais foram realizadas no último fim de semana, na Ilha do Retiro

O Recife Bom de Bola conheceu, no último fim de semana, os vencedores da edição de 2024. Com finais disputadas na Ilha do Retiro, oito categorias levantaram troféus: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Veterano, Aberto Feminino e Aberto Masculino.

A competição contou com a participação de 19.565 atletas divididos em 726 equipes, somando campo e futsal, resultando em 1.593 jogos e 5.415 gols marcados.

As finais de futsal foram realizadas em agosto. Os vencedores foram: Colégio Elo (Sub-14 Feminino), Capibaribe Preto (Sub-15 Masculino), Vitória de Santo Antão (Adulto Feminino) e Seleção da Mustardinha (Adulto Masculino).

A competição de futsal teve 3.275 atletas em 183 equipes, com um total de 2.572 gols marcados em 383 jogos.

No futebol de campo, 16.290 atletas competiram em 543 times, com 1.210 jogos e 3.383 gols marcados.

Resultados do Recife Bom de Bola 2024

Sub-11

Sport Recife B 0x6 Retrô FC

Sub-13

Tubarões de Boa Viagem F.C. B 3x0 Sport Recife

Sub-15

RC Camaragibe 1x0 Estrela do Norte

Sub-17

Futebol e Recreação Santiago 1x0 Pelotas F.C. Torre

Sub-20

Santiago 3x0 Levantou Poeira F.C.

Aberto Masculino

GM Futebol Clube 0x3 Salgado F.C.

Aberto Feminino

União Beraldense 0x1 Lions Futebol Clube

Veterano

Joselia F.C. 1x2 Mogi Mirim

Veja também

Futebol Marta sonha em disputar a Copa do Mundo de 2027: 'Sempre vou estar disponível'