Botafogo viaja para Copa Intercontinental com avião emprestado dos Patriots

Poucas horas após levantar o troféu do Brasileirão, o Botafogo já pensa em outra competição, a Copa Intercontinental. A delegação do time carioca já está a caminho do Catar, onde será disputado o antigo Mundial de Clubes. E, para tanto, conta com uma ajuda do New England Patriots, uma das principais equipes da NFL, a liga de futebol americano.



O time americano emprestou seus dois aviões para a delegação botafoguense chegar ao Catar em melhores condições físicas.

As aeronaves, de alto padrão, contam com assentos maiores por causa do tamanho dos jogadores de futebol americano, de maior peso e altura. Assim, os jogadores do time brasileiro terão maior conforto na longa jornada até o Catar.



O empréstimo foi um favor do americano Robert Kraft, dono dos Patriots, ao compatriota John Textor, dono da SAF do Botafogo. Kraft também tem ligação com o futebol tradicional, por ser o dono do New England Revolution, que disputa a MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.





"Os campeões do Brasil e da América estão rumo ao Catar com todo o conforto e a segurança fornecida pela aeronave dos Patriots. Agradecemos aos Patriots pela parceria. Vamos, Botafogo!", postou o clube carioca nas redes sociais.

O voo fretado do Botafogo rumo ao Catar vai durar cerca de 14 horas, com direito a uma parada no Marrocos para reabastecer. A delegação embarcou na noite de domingo, fazendo o caminho direto do Engenhão, onde venceu o São Paulo por 2 a 1 e confirmou o título brasileiro, até o Aeroporto do Galeão.



O time brasileiro vai estrear na Copa Intercontinental nesta quarta-feira, às 14 horas (horário de Brasília), direto nas quartas de final. O adversário será o Pachuca, do México.

