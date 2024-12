Botafogo encerra jejum de 29 anos sem título brasileiro; veja quem está há mais tempo na seca

A- A+

Com vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, o Botafogo conquistou, no domingo, o título do Campeonato Brasileiro e encerrou um jejum de 29 anos sem levantar a taça do Brasileirão. A última conquista do time carioca havia sido em 1995, mas o alvinegro conseguiu repetir o feito nesta temporada.

O Botafogo agora vai para o "fim da fila" de uma lista de jejuns de conquista no Brasileirão que tem o Internacional encabeçando-a entre os times do chamado G12. O Colorado, que chegou a sonhar com o título brasileiro nesta temporada, completou 45 anos de seca: a última conquista foi em 1979, quando ganhou invicto com Figueroa, Falcão e companhia.





Grêmio (27 anos), Vasco (23 anos), Athletico (22 anos) e Santos (19 anos) são outros grandes que passam por uma seca de títulos no Brasileirão. Quem puxa a fila, no entanto, é o Guarani. Já são 46 anos, desde 1978, sem conquistar o nacional. Em 2024, o Bugre foi rebaixado para a Série C. Coritiba, Sport e Bahia também aparecem no levantamento.

Maiores jejuns dos campeões brasileiros

Palmeiras - 1 ano

Atlético-MG - 3 anos

Flamengo - 4 anos

Corinthians - 7 anos

Cruzeiro - 10 anos

Fluminense - 12 anos

São Paulo - 16 anos

Santos - 20 anos

Athletico - 23 anos

Vasco - 24 anos

Grêmio - 28 anos

Bahia - 36 anos

Sport - 37 anos

Coritiba - 39 anos

Internacional - 45 anos

Guarani - 46 anos

