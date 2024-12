A- A+

FUTEBOL Do que Botafogo e Palmeiras precisam para conquistar o título do Brasileirão Líder e vice-líder deixaram a decisão do título do Campeonato Brasileiro para a última rodada

Botafogo e Palmeiras deixaram a decisão do título do Campeonato Brasileiro para o próximo domingo, na última rodada. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, o time alvinegro chegou aos 76 pontos, enquanto a equipe paulista, que venceu o Cruzeiro (2 a 1), no Mineirão, está na vice-liderança, com 73 pontos.

Para ser campeão sem depender do resultado do jogo contra o Palmeiras, o Botafogo precisa pontuar contra o São Paulo — um empate garante o título. Se perder para o tricolor paulista, o time alvinegro levanta a taça em caso de tropeço do Palmeiras sobre o Fluminense.





Na última rodada do Brasileirão, o alvinegro enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, enquanto o alviverde encara o Fluminense, no Allianz Parque.

Do que o Botafogo precisa para ser campeão

O Botafogo é campeão com:

Vitória sobre o São Paulo

Empate contra o São Paulo

Derrota para o São Paulo + empate ou derrota do Palmeiras

Do que o Palmeiras precisa para ser campeão

O Palmeiras é campeão com:

Vitória sobre o Fluminense + derrota do Botafogo

Veja também

FUTEBOL Sorteio do Mundial de Clubes: possíveis adversários de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras