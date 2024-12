A- A+

Futebol Botafogo vence Inter, mas virada do Palmeiras ante o Cruzeiro mantém campeão da Série A indefinido Na próxima rodada, os cariocas recebem o São Paulo, domingo, no Engenhão. Os paulistas encaram o Fluminense, no Allianz Parque.

A decisão do título da Série A do Campeonato Brasileiro ficou para a última rodada. Até próximo dos acréscimos do segundo tempo dos jogos de Palmeiras e Botafogo, o cenário indicava o troféu indo de forma antecipada para os cariocas, que venciam o Internacional por 1x0, no Beira-Rio. O placar no Sul se manteve, mas o Palmeiras, que estava empatando diante do Cruzeiro, no Mineirão, marcou no fim com Estêvão, ganhou por 2x1 e permaneceu com chances de ser campeão.

Festa…

Na final da Libertadores, bastou um minuto para os botafoguenses terem o primeiro de vários picos de emoção que duraram mais de 90 minutos, com um desfecho em êxtase provocado pelo título continental. Perante o Inter, os sentimentos também continuaram intensos logo de cara. Agora, com a felicidade chegando antes do desespero. Aos quatro minutos, Telles cruzou e Savarino pegou de primeira para fazer 1x0.

O gol do Botafogo colocou pressão no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. O primeiro tempo no Mineirão foi marcado por grandes defesas do goleiro Cássio, que salvou a Raposa de ir ao intervalo na desvantagem, além de ajudar os alvinegros. Momentaneamente, o título estava a caminho dos cariocas.

No Beira-Rio, o Botafogo foi tentando diminuir o ritmo do jogo para segurar as investidas do Internacional. Aos 23, por pouco os gaúchos não empataram em chute de Enner Valencia que acertou a trave. Perto dos acréscimos, Borré cabeceou livre na área, mas Gatito defendeu.

No Mineirão, veio a notícia que deixou o Botafogo ainda mais perto do título. Marlon puxou contra-ataque e deixou para Matheus Pereira completar para as redes e fazer 1x0 Cruzeiro. Mas a alegria do líder teve curta duração. Menos de dez minutos depois, Maurício recebeu de Richard Rios e empatou para o Palmeiras.

Os resultados ainda decretavam a taça para o Botafogo, mas nem por isso os cariocas relaxaram. Mesmo com o Inter tendo mais posse de bola, o time alvinegro era perigoso nos contra-ataques.

…adiada

Aos 43 minutos, no duelo entre paulistas e mineiros, Estêvão sofreu uma falta na entrada da área. O próprio palmeirense foi para a cobrança e fez o título do Brasileirão ser adiado por mais uma rodada. Golaço para fazer 2x1 para o Verdão e deixar o atual campeão nacional na briga por mais uma conquista.

No Sul, Gatito operou um milagre em chute na pequena área de Borré e garantiu a vitória para o Botafogo. Na próxima rodada, os cariocas recebem o São Paulo, domingo, no Engenhão. O Palmeiras encara o Fluminense, no Allianz Parque.

