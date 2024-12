Carlo Ancelotti parabeniza Botafogo pelo título da Libertadores: "Fizeram um esforço extraordinário"

A- A+

A vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG, no último sábado, pela final da Copa Libertadores, chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive do técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Athletic Bilbao, o comandante parabenizou o time alvinegro pelo título da competição e reconheceu o esforço da equipe que jogou com um jogador a menos os 90 minutos.

— Eu vi o jogo. Um ambiente fantástico, adorei, um primeiro minuto incrível. Depois, a atitude e o compromisso da equipe foram extraordinários, jogou um jogo fantástico. Estou muito feliz por Allan, que ganhou a Libertadores, e também pelo Botafogo, que é uma equipe histórica do futebol. Mas parabéns a todos que jogaram o jogo inteiro com 10 e fizeram um esforço extraordinário — disse Carlo Ancelotti.

Ancelotti parabenizou o volante Allan, que entrou nos minutos finais da decisão, no último sábado. O jogador brasileiro foi treinado pelo italiano quando atuava no Napoli e no Everton.





Agora, o Botafogo pode ser adversário do Real Madrid na final da Copa Intercontinental. O time espanhol está na decisão do torneio e aguarda o seu rival, mas Carlo Ancelotti se mostrou empolgado em um possível confronto contra o time alvinegro.

— (O Botafogo) Foi capaz de ganhar a Libertadores pela primeira vez. Então, sim, estamos encantados. Isso passa e agora eles precisam lutar em outras partidas para chegar na final do Mundial contra nós — completou o treinador.

No dia 11 de dezembro, às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar, o Botafogo encarará o Pachuca, do México. Caso avance, o Botafogo enfrentará na semifinal o Al Ahly, do Egito. O vencedor do duelo eliminatório enfrentará na grande final o Real Madrid.

