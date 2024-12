A- A+

FUTEBOL Sorteio do Mundial de Clubes: possíveis adversários de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras Evento será hoje, às 15h (de Brasília); Botafogo terá dois europeus no grupo

A primeira edição do novo Mundial de Clubes reunirá os melhores clubes de cada continente entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os quatro times brasileiros — maior número de um país — confirmados no torneio. O sorteio dos grupos acontece nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), a partir da definição dos potes, na última terça, com base no ranking das confederações continentais nos últimos quatro anos.

Rubro-negro, tricolor e alviverde estão no pote 1 por serem cabeças de chave, assim como Real Madrid, Manchester City, Bayer de Munique, PSG e River Plate. Já o alvinegro, que garantiu a última vaga sul-americana com o título da Libertadores de 2024, faz parte do pote 3 e não enfrentará os brasileiros, já que o regulamento define que equipes do mesmo país não podem cair em grupo igual.

Só que essa regra não serve para os 12 europeus presentes na competição, que poderão ter um ou dois clubes no mesmo grupo. Em razão do pote 2 ser formado apenas por times da Europa, o Botafogo já sabe que terá dois adversários desse continente na fase classificatória, o que é a mesma situação do Boca Juniors, também no pote 2. As possibilidades de enfrentamento são Manchester City, Real Madrid, Bayern e PSG, como cabeças de chave, e Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e RB Salzburg, como os quatro piores do ranking da Uefa nos últimos quatro anos.

Com isso, sobram os seguintes concorrentes europeus para Flamengo e Palmeiras: Inter de Milão, Porto, Borussia Dortmund e Chelsea. Já pelo pote 3, a dupla brasileira pode duelar com quaisquer equipes dos potes 3 e 4, exceto Botafogo e Boca Juniors, representantes da Conmebol.

Em formato semelhante à tradicional Copa do Mundo, 32 times das seis confederações continentais serão divididos em oito grupos, sendo que os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final e, assim, sucessivamente. A dinâmica do sorteio permitirá que os europeus cabeças de chave não se enfrentem antes da semifinal, caso fiquem em primeiro lugar nos respectivos grupos.

De olho nos possíveis confrontos históricos dos brasileiros no Supermundial, o Botafogo tem a chance de jogar contra o Real Madrid em menos de um ano. Isso porque o time de Artur Jorge pode desafiar o de Carlo Ancelotti na final do Intercontinental, em dezembro. Por mais incrível que pareça, a equipe espanhola jamais venceu a brasileira — foram três empates (1952, 1952 e 1955). O alvinegro também pode ter o Manchester City de Pep Guardiola, que foi um verdadeiro pesadelo para o Fluminense ao golear por 4 a 0, na decisão do Mundial de Clubes de 2023.

Já Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que dominaram as conquistas nacionais nos últimos anos, podem representar novamente o futebol brasileiro diante do Chelsea, que perdeu para o Corinthians em disputa pelo topo do mundo, em 2012. Independentemente do adversário, o Supermundial promete juntar diferentes origens e culturas futebolísticas dentro e fora de campo.

Veja também

FUTEBOL Do que Botafogo e Palmeiras precisam para conquistar o título do Brasileirão