Mundia de Clubes Fifa divulga potes do sorteio do Mundial de Clubes; confira Flamengo, Palmeiras e Fluminense estão no pote 1, enquanto o Botafogo fica no pote 3

A Fifa confirmou nesta terça-feira os potes do sorteio do Mundial de Clubes de 2025, o "Super Mundial". O sorteio acontece na quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos.

Entre os representantes brasileiros, Flamengo, Palmeiras, Fluminense estão no pote 1 enquanto o Botafogo fica no pote 3.

O pote 1 tem os quatro times de melhor ranking da Europa junto aos quatro times de melhor ranking da América do Sul. No pote 2, ficam os demais times europeus.

O pote 3 tem os times de melhor ranking em Ásia, África e nas Américas do Norte e Central (e Caribe) mais os demais clubes da América do Sul. Já o pote quatro tem os demais times de Ásia, África e nas Américas do Norte e Central (e Caribe), o representante da Oceania e o Inter Miami, anfitrião da competição.

A primeira edição do Mundial de Clubes, torneio que será quadrienal, acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

