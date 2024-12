A- A+

Campeonato Brasileiro Botafogo conquista Brasileirão após 29 anos; Athletico-PR é o último rebaixado para 2025 Fogão venceu o São Paulo por 2x1, neste domingo, no Nilton Santos, e ficou com a taça

O Botafogo colocou um ponto final no jejum de títulos do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (08), a vitória por 2x1 diante do São Paulo, no Nilton Santos, consagrou a campanha do Fogão, que conquistou seu terceiro título. No outro lado da tabela, o Bragantino goleou o Criciúma por 5x1 e ultrapassou o Athletico-PR, que foi derrotado pelo Atlético-MG por 1x0, sendo o último rebaixado em 2024.

O Botafogo soube fazer o seu dever de casa. Diante de um São Paulo com uma escalação mista, mas que deu muitas dificuldades em campo, a Estrela Solitária venceu por 2x1, com gols de Savarino e Gregore. William Gomes marcou para o Tricolor paulista.

Correndo por fora na briga pelo título, o Palmeiras tropeçou em casa. O Porco precisava vencer e contar com um tropeço do Botafogo, mas foi derrotado pelo Fluminense, por 1x0, em plena Allianz Arena, e permanceu com a vice-liderança.

No outro lado da tabela de classificação, houve uma mudança na 17ª colocação, primeira dentro do Z4. O Bragantino, na última rodada, conseguiu escapar após golear o Criciúma, dentro de casa, por 5x1. Quem acabou sendo castigado foi o Athletico-PR, que no ano de seu centenário, foi rebaixado. O Furacão acabou sendo derrotado por 1x0 pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte, e volta a disputar a Série B após 12 anos.

