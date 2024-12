Libertadores e Sul-Americana 2025: confira os clubes classificados

A- A+

Com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro no último domingo (8), 14 clubes brasileiros asseguraram participação nas competições sul-americanas na próxima temporada.

Fortaleza, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional e São Paulo estão classificados para a fase de grupos da Copa Libertadores, enquanto Bahia e Corinthians garantiram a participação nas etapas preliminares.

Pela primeira vez na história da competição, dois clubes nordestinos marcarão presença na mesma temporada.

O Fortaleza confirmou sua participação ao estar entre os quatro primeiros colocados do campeonato, desempanhando a melhor campanha do clube cearense como mandante na história dos pontos corridos, enquanto o Bahia garantiu a vaga na última rodada, vencendo o Atlético-GO por 1x0 na Arena Fonte Nova. O Tricolor confirmou seu retorno à maior competição internacional da América do Sul após 35 anos.

Para a Sul-Americana, Vitória-BA, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio garantiram vaga. O Vitória jogará a competição internacional pela sexta vez em sua história.

O clube baiano, que era um dos favoritos ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu uma reviravolta no segundo turno, garantindo a permanência e cumprindo os objetivos da temporada.

