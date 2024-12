A- A+

Handebol Português é derrotado pelo Pinheiros em jogo apertado e fica com o vice da Liga Nacional de Handebol Pelo placar de 23x22, o Luso lutou até o fim na finalíssima do maior torneio do país de handebol

O Clube Português do Recife ficou no quase. Nesta sexta-feira (06), o Luso fez um jogo duríssimo diante do Pinheiros-SP, mas saiu derrotado pelo placar de 23x22 e não conseguiu conquistar seu segundo título na história da Liga Nacional de Handebol, principal competição da modalidade no país.

Os dez primeiros minutos do confronto foi marcado por muito equilíbrio entre as equipes. A princípio, as defesas levavam a melhor sobre os ataques e o placar avançava devagar, ainda que com algumas alternâncias.

Quando o duelo já havia atravessado mais da metade do primeiro tempo, o Português passou a enfrentar ainda mais dificuldades para encontrar bons arremessos. Dessa forma, o placar passou a ser construído em favor das paulistas.

A vantagem do Pinheiros flutuou entre três e quatro gols por boa parte do duelo. O Luso chegou a reagir nos minutos finais, mas as equipes foram ao intervalo com o placar em 12x9 para o time de São Paulo.

Goleira Rayane, do Pinheiros, foi peça fundamental para o título do time de São Paulo - Victoria Kimie/ RuasMidia / CBHb

Com senso de urgência ligado, o Português retornou com fome de jogo e logo nos primeiros minutos já estava com o placar igualado. O eixo para essa recuperação esteve muito associado com as defesas da goleira Letícia.

Com a metade da segunda etapa percorrida, o Português chegou a ter uma importante vantagem no placar. Mas acabou sendo desfeita alguns minutos depois.

Com a partida se aproximando dos minutos finais, as paulistas mais uma vez encontraram uma forma de criar uma boa vantagem de dois ou três gols. Mesmo com a vantagem numérica dentro de quadra nos últimos dois minutos, não houve tempo para um virada e o time do Pinheiros sagrou-se campeão com um apertado placar de 23x22.



